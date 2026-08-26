[오피셜] MLS 공식발표, 손흥민 우승 도전 이대로 물거품인가.,,LAFC 파워랭킹 폭락 "서부 1위 희망 낮아져"

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[스포츠조선 김대식 기자]LAFC의 흐름이 너무 좋지 않다.

미국 메이저리그사커(MLS) 사무국은 26일(한국시각) 공식 채널을 통해 22라운드까지 진행된 후 파워랭킹을 선정해 발표했다.

20라운드 이후 발표된 파워랭킹에서 LAFC는 6위로 하락했다. 그때도 4위에서 6위로 2계단 낮아졌는데, 2라운드 후 순위가 또 하락했다. 이제는 7위다. 우승 경쟁권에서는 멀어졌다는 평가다.

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MLS 사무국은 '8월은 LAFC에게 잊고 싶을 만큼 가혹한 한 달이 되고 있다. 콜로라도 래피즈 원정에서 0대1로 패하고 포틀랜드 팀버스와 1-대 무승부를 거두며, LAFC는 여전히 이번 달 첫 MLS 승리를 올리지 못하고 있다. 서부 컨퍼런스 1위 시드로 한 해를 마무리하겠다는 이들의 희망도 점차 희미해지고 있다'며 가혹하게 평가했다.

반박할 거리가 없는 평가이기도 하다. LAFC는 우승 후보라고 말하기에는 아쉬운 경기력을 연이어 보여주고 있는 중이다. 손흥민과 드니 부앙가가 터지지 않는다면 팀에 해결사가 없다. 최근 7경기에서 단 1승을 거두는 동안 득점자 명단을 보면 부앙가, 손흥민, 에디 세구라가 전부다. 부앙가가 3골, 손흥민 1골, 세구라가 1골이다. 마크 도스 산토스 감독은 흥부 듀오에 대한 의존도를 낮추겠다고 했지만 시즌 후반기에도 전혀 그 문제를 해결되지 않고 있다.

LAFC는 손흥민과 부앙가만 막으면 이길 수 있는 팀이 되어가는 중이다. 부앙가도 인정했다. "상대 팀들이 나뿐만 아니라 손흥민을 대하는 수비 방식 자체가 완전히 변했다. 매 경기 수비수 한 명이 달라붙어 밀착 마크를 하고, 공을 잡으면 기본적으로 2~3명이 에워싼다. 이제 경기장 안에서 일대일 상황을 맞이하는 것 자체가 매우 어렵다"고 토로했다. 어느 팀이나 에이스 의존도가 있지만 LAFC는 그러한 경향이 점점 짙어지고 있는 게 문제다.

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이대로면 우승은 어렵다. 이미 우승 후보로 평가됐던 리그스컵에서 LAFC는 8강도 밟아보지 못하고 탈락의 고배를 마셨다. 양대 컨퍼런스 성적으로 비교해봐도 우승 후보라고 말하기 어려운 수준이다. 이번 시즌 절정의 상승세를 보이고 있는 내슈빌 SC와 승점차가 14점이나 벌어졌다.

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손흥민과 부앙가라는 리그 최고의 듀오를 보유하고도 득점력이 좋은 것도 아니다. 리그 중위권 정도의 파괴력이다. 이런 공격력으로는 플레이오프에 진출해도 좋은 성과를 기대하기 어렵다. MLS는 공격력이 무서운 팀들이 좋은 성적을 내는 경우가 많기 때문이다. 강등 제도가 없기 때문에 노골적으로 수비 위주의 전략을 구사하는 팀이 거의 없다. 지난 시즌 우승한 인터 미이애미 역시 리그 최고의 공격력을 자랑했다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com