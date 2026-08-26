"이것 실화냐" 4-0→4-5, 양현준 1호 도움에도 '大충격' 역전패…셀틱 감독 "내가 책임진다"→주장 "자업자득", '유럽 대회 역사상 가장 암울한 밤' 英 통탄

SNS

로이터 연합뉴스

로이터 연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김성원 기자]믿기지 않는 '동화'같은 결과다.

양현준의 셀틱이 4골 차를 지키지 못하고 충격의 역전패를 당했다. 스코틀랜드의 셀틱은 26일(이하 한국시각) 오스트리아 린츠의 라이페이센 아레나에서 열린 LASK린츠와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 예선 플레이오프 원정 2차전에서 연장 접전 끝에 1대5로 패했다.

20일 홈에서 치른 1차전에서 3대0 완승을 거둔 셀틱은 합계 4대5로 밀려 끝내 UCL 본선행에 실패했다. 셀틱은 전반 21분 선제골로 사실상 승부에 종지부를 찍는 듯했다. 양현준이 골을 연출했다. 왼쪽 날개로 선발 출전한 그는 컷백으로 칼럼 맥그리거의 골을 도왔다. 양현준의 시즌 첫 도움이다.

Advertisement

한 골을 더 추가해 셀틱의 4-0리드, 하지만 LASK의 기적을 위한 서막에 불과했다. 셀틱의 비극이 시작됐다. LASK는 전반 32분 모세스 우소르의 만회골을 시작으로 셀틱의 수비를 무너뜨렸다.

LASK는 후반 3분 로베르토 류비치치와 후반 13분 새뮤얼 아데니란의 중거리골로 3-4까지 추격했다. 셀틱은 후반 중반부터 무려 5명의 선수를 바꾸며 분위기 전환을 시도했다. 양현준은 후반 18분 교체 아웃됐다.

Advertisement

LASK는 후반 45분 끝내 동점골을 넣었다. 문전 혼전 상황에서 플로리안 플레커가 헤더로 득점을 기록했다. 승부는 연장으로 향했다.

Advertisement

연장 후반 희비가 엇갈렸다. LASK는 연장 후반 4분 아데니란이 기습적인 중거리 슈팅을 폭발시키며 5대4 대역전 드라마를 완성했다.

로이터 연합뉴스

로이터 연합뉴스

Advertisement

영국의 'BBC'는 '셀틱은 유럽 대회 역사상 가장 암울한 밤을 겪었다. 셀틱이나 마틴 오닐 감독은 숨을 곳이 없었다'고 설명했다. 오닐 감독은 책임을 피해가지 않았다.

그는 "이건 내 책임이다. 두말할 필요 없다. 2003년 UEFA(유럽축구연맹)컵 결승전 패배의 충격에서 벗어나는 데 오랜 시간이 걸렸지만, 이번 패배는 정말 크게 실망스럽다"고 고개를 숙였다.

Advertisement

그리고 "하나는 이기면 정말 멋진 결승전이었고, 다른 하나는 우리가 통과할 수 있었어야 할 예선전이었다"며 "우리가 완성된 결과물과는 아직 한참 멀었다는 것을 알고 있다. 그건 절대적으로 사실이다"고 강조했다.

오닐 감독은 지난 시즌 브랜던 로저스 감독의 실패처럼 이 경기 결과가 '종말'을 알리는 신호탄이 될 수 있다. 그는 "챔피언스리그 진출권 확보는 재정적이나 명예 등 모든 면에서 매우 중요했다. 우리는 스스로 다시 일어서야 한다. 그건 다시 한번 내 책임"이라고 덧붙였다.

주장 맥그리거는 아마존 프라임과의 인터뷰에서 "자업자득이다. 경기 내내 소극적이었고, 이기려는 의지가 부족해 보였다. 사실 1차전에서도 우리 팀이 그렇게 잘했다고 생각하지는 않는다. 좋은 타이밍에 골을 넣었고, 운 좋게 이겼을 뿐"이라며 "우리는 이 결과를 받아들여야 한다. 팬들과 구단에 사과드린다. 절대로 져서는 안 될 경기였다"고 통탄했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com