'상식 매직' 김상식 감독 밑에서 "일본 축구 정말 좋아한다"...베트남 에이스 파격 선언

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[스포츠조선 김대식 기자]베트남 에이스인 응우옌 딘박은 일본행을 꿈꾸고 있었다.

베트남 대표팀은 26일 오후 10시(한국시간) 베트남 하노이의 미딩 국립경기장에서 태국과'2026 아세안(ASEAN) 현대컵' 결승 2차전을 치른다. 지난 22일 태국 방콕에서 열린 결승 1차전에서 2대0 승리를 거둔 베트남은 두 골 이상 차이로 패하지 않는다면 2연패에 성공한다.

이날 경기를 앞두고 진행된 사전 기자회견에서 딘박은 일본 진출이 자신의 꿈이라고 밝혔다. 그는 "나는 일본 축구를 매우 좋아한다. 일본 축구는 굉장히 발전되어 있으며, 만약 일본에서 뛸 기회가 생긴다면 내가 어디까지 할 수 있을지 도전을 받아들일 각오가 되어 있다"라며 "기회를 잡지 않으면 성공할지 실패할지 알 수 없다. 그렇기 때문에 기회가 온다면 반드시 일본에서 뛰고 싶다"며 힘주어 말했다.

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이를 두고 일본 매체 조호는 '딘박을 둘러싸고 올해 4월 현지 매체 등에서 비셀 고베가 영입에 나섰다는 보도가 나왔다. 현지 팬들 사이에서는 '실현된다면 베트남 축구에 큰 발자국이 될 것'이라는 기대를 모았으나, 지난 7월 공안 하노이 FC와 2029년까지 계약을 연장했음이 발표되었다'고 전했다.

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2004년생 유망주인 딘박은 2025~2026시즌 맹활약하면서 베트남의 미래로 인정받고 있는 선수다. 하노이에서 33경기를 뛰는 동안 11골 5도움을 기록하면서 에이스로 거듭났다. 김상식 감독이 가르치고 있는 베트남 국가대표팀에서도 활약상이 좋다. 김상식 감독이 부임했던 초기에는 국가대표팀과 거리가 멀었지만 하노이에서 보여준 활약상 덕에 아세안 현대컵에 출전했다. 결승전까지 7경기 동안 5골 4도움을 터트리면서 베트남의 새 에이스로 도약했다. 대회 득점왕까지도 노리는 딘박이다.

김상식 감독도 경기를 앞두고 "이번 시즌 딘 박은 좋은 활약을 보여줬다. 이번 대회뿐 아니라 더 나은 환경에서도 좋은 모습을 보여주길 바란다. 베트남을 비롯한 해외 팬 여러분께서 딘 박에게 많은 관심과 응원을 보내주시길 기대한다"며 제자를 응원했다.

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한편 김상식 감독은 베트남은 역사상 최초의 2연패를 도전하고 있다. '쌀딩크' 박항서 감독도 이루지 못한 2연패다. 기세는 하늘을 찌른다. 베트남은 25경기 연속 패배 없이 질주하고 있는 중이다. 원정에서 2골차 승리를 했고, 홈에서 열광적인 응원 열기를 앞세워 무너지지만 않으면 우승이 확정된다.