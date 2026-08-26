"알바레즈는 바보다" 프랑스 레전드 전문가, 이적 요청으로 미운털 박힌 아틀레티코 아르헨티나 국대 훌리안 맹비난..'입 다물고 겸손해라'

Atletico Madrid's Argentine forward #19 Julian Alvarez is pictured during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Villarreal CF at Metropolitano Stadium in Madrid on August 23, 2026. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]"알바레즈는 바보다"

프랑스 축구의 레전드 중 한 명인 크리스토프 두가리가 스페인 아틀레티코 마드리드를 떠나려는 아르헨티나 국가대표 공격수 훌리안 알바레즈를 '바보'라며 맹비난했다.

두가리는 프랑스 매체 RMC를 통해 "선수와 그 주변 사람들은 바보들이다. 어떻게 '클럽을 떠나고 싶다'고 선언할 수 있는가? 그가 멍청한 것인가, 아니면 무엇 때문인가. 떠나는 가장 좋은 방법은 그렇게 하는 것이 아니다"라며 "입 다물고, 겸손해지고, 소통에 있어 지혜로워져라. 그리즈만에게 무슨 일이 일어났는지 보지 못했나. 당신들의 구단 경영진을 모르는가. 당신들의 팬들을 모르나. 떠나고 싶어 하는 선수는 떠나도록 해줘야 한다"고 주장했다.

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epa13187134 Atletico Madrid's Julian Alvarez (R) fights for the ball with Villarreal's Carlos Macia during a LaLiga soccer league game between Atletico de Madrid an Villarreal at Metropolitano Stadium in Madrid, Spain, 23 August 2026. EPA/Kiko Huesca

알바레즈는 이번 여름 이적시장을 통해 아틀레티코 마드리드를 떠나려고 노력했다. 공개적으로 아틀레티코 구단을 떠나고 싶다고 했지만 이적 협상이 맘먹은 대로 풀리지 않았다. 아틀레티코 구단은 FC바르셀로나, 레알 마드리드 등과 협상을 진행했지만 합의에 도달하지 않았다. 아틀레티코 구단은 계약 기간이 많이 남은 알바레즈는 보낼 생각이 없다. 그런 가운데 FC바르셀로나는 이적료로 1억유로를 제시했고, 아틀레티코는 바로 거절했다. 이후 두 팀의 협상은 더이상 진행되지 않았다. 레알 마드리드는 이적료 1억5000만유로를 제시했다가 거절 당했다. 최근에는 EPL 아스널이 알바레즈 영입을 두고 아틀레티코 구단과 접촉 중이다.

이런 상황에서 알바레즈는 지난 주말 비야레알과의 라리가 2라운드 홈경기에 교체 출전했다가 팬들로부터 거센 야유를 받았다. 또 알바레즈는 다른 동료들과 달리 경기 종료 후 홈팬들에게 인사하는 걸 패싱하고 바로 라커룸으로 향해 논란을 빚었다. 두가리는 알바레즈의 이런 방식에 대해 강하게 비판했다. 또 그는 알바레즈의 대리인들이 그에게 왜 올바른 방식으로 조언하지 않는 지에 대해 의문을 제기했다.

FILE PHOTO: Zinedine Zidane of France (10) is congratulated by teammates Christophe Dugarry (9), captain Didier Deschamps (7) and Florian Maurice (13) after opening the score against Italy in the last match of the Tournoi de France at Parc des Princes stadium June 11. The tournament from 3 to 11 June was a rehearsal of the 1998 World Cup almost exactly one year to the day from the 16th World Cup. England won the tournament. REUTERS/Charles Platiau/File Photo

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두가리는 1998년 프랑스월드컵과 유로2000 우승을 경험한 프랑스 국가대표 출신의 스트라이커다. 선수 은퇴 후에는 RMC 등 여러 매체에서 평론가 겸 방송인으로 활동하고 있다. 거침없고 직설적인 언변으로 유명하다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com