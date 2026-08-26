'韓 4호' 오피셜 임박 미쳤다! "설영우 아우쿠스부르크 합류"…이적료 60억+α '계약기간 2030년까지'

사진=SNS 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]독일 분데스리가의 아우쿠스부르크가 한국 국가대표 수비수 설영우를 영입한다. 아우쿠스부르크는 국가대표 공격수 출신 지동원이 뛰었던 팀으로 잘 알려져 있다.

독일 키커는 26일(한국시각) '아우크스부르크가 올여름 이적시장에서 한 번 더 움직일 전망이다'며 '츠르베나 즈베즈다에서 뛰고 있는 측면 수비수 설영우가 합류할 것으로 보인다'고 보도했다.

지난 2026 북중미 월드컵에서 한국 대표팀으로 3경기에 출전한 설영우는 유럽 시장에서 주목을 받았다. 아우쿠스부르크에서는 마츠 페데르센이 헤르타 베를린으로 떠나면서 선수단에 자리가 생겼다. 이를 설영우로 채운다.

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설영우는 기본 이적료 375만유로(약 60억원)에 보너스를 더해 이적할 것으로 예상된다. 계약 기간은 오는 2030년까지가 될 것으로 보인다. 설영우는 지난 2년간 세르비아의 즈베즈다에서 뛰었다. 설영우는 베테랑 마리우스 볼프와 로빈 펠하우어 등과 오른쪽 측면 수비수로 경쟁할 전망이다. 물론 설영우는 왼쪽에서도 뛸 수 있다. 아우쿠스부르크의 왼쪽 측면에는 새로 영입된 헤네스 베렌스가 있다.

사진=플로리안 플레텐베르크 SNS

최근 두 시즌 연속 안정적인 성적을 거두며 잔류한 아우쿠스부르크는 이제 선수단을 단계적으로 강화하는 데 초점을 맞추고 있다. 이번 여름 이적시장에서 팀의 핵심 선수를 지켜냈다.

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설영우가 분데스리가에 빠르게 적응할 수 있을지가 관건이다.

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매체는 '설영우는 분데스리가 수준에 적응할 시간이 필요하겠지만, 체력 면에서는 부족함이 없을 것으로 보인다'며 '메디컬 테스트를 받을 예정인 설영우는 풍부한 유럽 무대 경험도 갖추고 있다'고 평가했다.

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설영우가 아우크스부르크로 이적할 경우 구자철과 지동원, 그리고 홍정호에 이어 아우크스부르크 1군에서 뛰는 네 번째 한국인 선수가 된다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com