"제주 아동·청소년과 나눈 '소중한 축구의 꿈'" 스포츠토토, 스포츠드림데이 3차 성료

Advertisement

Advertisement

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜(대표이사 김대욱)가 25일 제주월드컵경기장과 제주SK FC 클럽하우스에서 제주 지역아동센터 아동·청소년을 대상으로 '2026년 스포츠토토 스포츠드림데이' 3차 행사를 진행했다.

스포츠드림데이는 한국스포츠레저가 체육진흥투표권사업의 공익적 가치를 확산하고, 문화소외계층의 스포츠 문화 체험 기회를 확대하기 위해 운영하는 사회공헌 프로그램이다. 이번 행사에는 샘솟는지역아동센터, 동신파이디온지역아동센터, 보목지역아동센터 소속 아동·청소년 약 50명이 참여했다. 제주지역 스포츠토토 판매점주 7명도 봉사자로 참여해 참가자들의 이동과 프로그램 운영을 지원했다.

참가자들은 제주월드컵경기장 스타디움 투어를 통해 라커룸과 워밍업존 등 경기장 주요 시설을 둘러보며 프로축구 현장을 체험했다. 이어 제주도박문제예방치유센터와 연계한 도박문제 예방교육을 통해 도박의 위험성과 폐해를 배우고, 직접 제작한 미니깃발을 활용해 건전한 스포츠 응원 문화를 체험하는 '응원 굿즈 만들기' 프로그램에도 참여했다.

Advertisement

전 여자 국가대표 전가을과 함께하는 멘토링 토크쇼도 열렸다. 전가을은 운동선수의 일상과 슬럼프 극복 과정, 꿈과 목표를 이루기 위한 노력 등을 주제로 참가자들과 이야기를 나눴으며, 질의응답을 통해 축구선수를 꿈꾸는 아동·청소년들에게 진로에 관한 조언을 전했다.

참가자들은 제주 SK 선수단과 하이파이브를 나눈 뒤 제주-포항 스틸러스전을 관람했다. 참가자들은 앞서 직접 만든 응원 깃발을 활용해 제주를 응원하며 프로축구 경기의 현장 분위기를 경험했다.

Advertisement

행사 종료 후에는 각 지역아동센터에 줄넘기와 배드민턴 세트, 캐치볼 세트, 축구공, 농구공 등으로 구성된 스포츠키트를 전달했다. 스포츠키트는 행사 이후에도 아동·청소년들이 센터에서 지속적으로 체육활동에 참여할 수 있도록 활용될 예정이다.

Advertisement

한국스포츠레저 관계자는 "제주지역 아동·청소년들이 프로축구를 직접 보고 체험하면서 건강한 꿈을 키우고 특별한 추억을 쌓을 수 있도록 이번 행사를 마련했다"며 "앞으로도 지역사회 및 프로스포츠 구단과 협력해 스포츠토토 사업의 공익적 가치를 나눌 수 있는 참여형 사회공헌 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.

Advertisement

한국스포츠레저는 올해 스포츠드림데이를 총 3회, 약 150명 규모로 운영했다. 1차 행사에서는 성남FC와 연계해 다문화가족 약 50명을 초청했으며, 2차 행사에서는 SSG 랜더스와 함께 인천 지역아동센터 4개소 아동·청소년 약 50명에게 프로야구 관람과 체험 기회를 제공했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com