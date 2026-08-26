세월무상…'亞 최대 축구기지' 실패로 끝난 중국몽, 대학 캠퍼스로 기사회생

사진출처=소후닷컴

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[스포츠조선 박상경 기자] 세월무상이다.

불과 10여년 만에 역사의 뒤안길로 사라진 광저우FC(광저우 에버그란데)가 자랑하던 축구학교가 파산위기를 넘기고 대학교 캠퍼스로 탈바꿈 했다. 중국 광둥성 소식을 전하는 양청석보는 25일(한국시각) '에버그란데 축구학교의 회생 계획안이 채권자 회의와 광저우 중급인민법원 승인을 받았다'고 전했다. 이에 따라 에버그란데 축구학교는 광저우체대 칭위안 캠퍼스로 새롭게 출발, 오는 9월 1000여명의 신입생을 받을 수 있게 됐다.

에버그란데 축구학교는 2012년 광둥성 칭위안시에서 문을 열었다. 개교 당시 20만평 이상의 부지에 50면 이상의 천연-인조 잔디 구장을 갖춰 수 천명이 동시에 훈련할 수 있고, 초중고 정규 교육 과정도 배울 수 있는 학교 뿐만 아니라 농구장, 테니스장, 배구장, 수영장, 영화관, 실내체육관, 도서관, 식당 등 모든 게 갖춰진 세계 최대 규모의 유소년 교육 기관으로 주목 받았다. 설립 당시 레알 마드리드와 제휴로 스페인 출신 코치 수 십명도 합류했다. 학교 정문에는 12m 높이의 월드컵 트로피 조형물까지 세워 당시 중국에 불던 '축구 굴기'를 상징하는 역할을 했다. 설립 2년 만인 2014년엔 스페인 현지에 분교를 세웠고, 이듬해엔 네덜란드에도 분교를 세웠다.

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그러나 모기업인 헝다그룹과 함께 에버그란데 축구학교도 몰락했다. 2020년 8월 자금난에 빠져 파산 위기에 몰렸던 헝다그룹은 이듬해부터 구단 운영에 사실상 손을 뗐다. 광저우 구단은 2022시즌을 끝으로 갑급리그로 강등됐고, 에버그란데 축구학교도 자금줄이 끊겼다. 설상가상으로 2022년 12월 광둥성 체육대회 남자축구 경기에서 에버그란데 축구학교 교장을 비롯한 고위 임원들이 직무 태만으로 전원 해고 및 제명되는 사건까지 발생했다. 이후 에버그란데 축구학교는 헝다그룹과 별개 법인으로 생존을 모색했지만, 결국 지난 5월 파산 신청을 냈다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com