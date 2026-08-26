4-0→4-5 '한국 국대 역대급 대참사'...셀틱 UCL 진출 실패, LASK 원정서 참패

사진=셀틱

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[스포츠조선 김대식 기자]한국 국가대표 양현준이 대참사를 경험하고 말았다.

셀틱은 26일(이하 한국시각) 오스트리아 린츠의 라이페이젠 아레나에서 열린 LASK 린츠(오스트리아)와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 최종예선 2차전 경기에서 연장 접전 끝에 1대5로 패했다. 1차전 홈에서 3대0 대승을 거뒀던 셀틱은 충격적인 대역전패로 별들의 전쟁이 아닌 유로파리그로 향했다.

경기를 앞두고 마틴 오닐 셀틱 감독은 25일 기자회견에서 "맹세컨대 방심은 절대 없을 것이다. 선수들도 이를 잘 알고 있으며, 우리가 정말 뛰어난 팀을 상대한다는 점을 명확히 인지하고 있다"며 힘주어 말했다. 이어 "상대는 전방에서 빠른 스피드로 득점할 수 있는 역량을 갖췄다. 강하고 피지컬이 좋으며, 체구가 작은 선수들조차 매우 빠르다. 따라서 우리는 해야 할 일이 많다. 선수들에게 굳이 말을 보태지 않아도 될 정도다. 물론 지난 경기 후 이야기를 나누긴 했지만, 결과와 상관없이 결코 자만하지 않을 것"이라며 방심하지 않겠다고 했다.

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로이터연합뉴스

오닐 감독의 메시지대로 셀틱은 전반 21분 선제골로 사실상 승부에 종지부를 찍는 듯했다. 양현준이 시즌 첫 공격 포인트를 만들었다. 왼쪽 날개로 선발 출전한 그는 과감하게 페널티박스로 전진한 뒤에 컷백으로 칼럼 맥그리거의 골을 도왔다. 4골차, 모두가 셀틱의 UCL 본선행을 예상했다.

그러나 셀틱의 비극이 시작됐다. 전반 32분 모세스 우소르에게 만회골을 내준 것을 시작으로 셀틱 수비진이 걷잡을 수 없이 흔들리기 시작한 것이다. LASK는 후반 들어 더욱 거세게 몰아붙였다. 후반 3분 로베르토 류비치치가 중거리포를 작렬시켰고, 후반 13분에는 새뮤얼 아데니란까지 가세해 중거리슛으로 골망을 갈랐다. 순식간에 스코어는 3-4까지 좁혀졌다.

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다급해진 셀틱 벤치는 후반 중반 대대적인 변화를 줬다. 무려 5명의 선수를 한꺼번에 교체하며 흐름을 되돌리려 한 것. 이 과정에서 양현준도 후반 18분 그라운드를 떠나야 했다. 하지만 셀틱의 시도는 결실을 맺지 못했다. 후반 45분, 문전에서 벌어진 혼전 속에서 플로리안 플레커가 헤더로 극적인 동점골을 뽑아내며 승부를 원점으로 돌려놨다. 경기는 결국 연장전으로 이어졌다.

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연장 후반 희비가 엇갈렸다. LASK는 연장 후반 4분 아데니란이 기습적인 중거리 슈팅을 폭발시키며 5대4 대역전 드라마를 완성했다. 영국 매체 BBC는 '셀틱은 유럽 대회 역사상 가장 암울한 밤을 겪었다. 셀틱이나 마틴 오닐 감독은 숨을 곳이 없었다'고 설명했다.

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1차전 승리로 UCL 진출이 유력했기에 양현준도 정신적인 타격이 적지 않을 것이다. 양현준이 최종예선에서 탈락하면서 이번 시즌 UCL에 출전하는 한국 선수는 4명이 됐다. 아틀레티코 맘드리드의 이강인, 바이에른 뮌헨의 김민재, 포르투의 황인범 그리고 클럽 브뤼헤의 이한범까지다.