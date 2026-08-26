"훌리안이랑 에이전트 바보 아냐?" 바르사 선수의 공개적 맹비난…"입 다물고 겸손하게 행동해"

사진=데일리AFC

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]바르셀로나 출신 크리스토프 뒤가리가 훌리안 알바레스에 대한 비판적인 목소리를 냈다.

스페인 매체 '문도 데포르티보'는 26일(한국시각) '알바레스 영입에 관심을 가진 것으로 알려진 팀 중 한 곳의 전직 선수들까지 이 문제에 의견을 내놓고 있다'며 '두가리는 특히 알바레스 측을 비판적으로 봤다'고 보도했다.

뒤가리는 알바레스가 아틀레티코 마드리드에서 바르셀로나로의 이적을 공개적으로 밀어붙이려 한 것을 강하게 비난했다. 이 과정은 오히려 역효과를 냈고, 아틀레티코과 그 팬들과의 관계를 긴장시키는 결과를 낳았다는 것이다.

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뒤가리는 "아틀레티코와 그 팬들을 모르는 건가? 그리즈만에게 무슨 일이 있었는지 못 봤나?"라며 "선수와 그의 주변 사람들은 바보들이다. 어떻게 클럽을 떠나고 싶다고 공개적으로 말할 수 있나? 떠나기 위한 가장 좋은 방법은 이런 식으로 행동하는 게 아니다"고 지적했다. 이어 뒤가리는 "입을 다물고, 겸손하게 행동해야 한다. 소통하는 방식도 영리하게 하는 게 좋다"고 덧붙였다.

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최근 경기에서 알바레스의 상황은 더욱 악화했다. 알바레스는 아틀레티코 팬들로부터 야유를 받았고, 이에 구단은 더 큰 충돌을 피하기 위해 그에게 곧바로 라커룸으로 들어가라고 조언했다. 아틀레티코 마드리드는 라리가에서 직접적인 우승 경쟁자로 꼽히는 바르셀로나에 알바레스를 판매할 생각이 없는 것으로 알려졌다. 이런 상황에서 알바레스가 아틀레티코에 잔류하는 것이 싫다면 잉글랜드 프리미어리그(EPL)가 유일한 선택지다. 아스널이 가능한 행선지 중 하나다.

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매체는 '1억5000만유로(약 2400억원)를 넘는 아스널의 제안만이 그가 아틀레티코를 떠날 수 있는 현실적인 방법이 될 수 있다'고 설명했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com