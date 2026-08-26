충격! 전 맨시티 선수 징역형 현실화 "웃음가스 소지 혐의 기소"…교통사고 후 잠적→축구 인생 종지부 위기

사진=풋볼 트윗

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 시티에서 뛰었던 라힘 스털링이 난폭 운전 및 웃음가스 소지 혐의로 기소됐다.

영국 더선은 26일(한국시각) '스털링은 고속도로에서 사고를 낸 사건과 관련해 난폭 운전 혐의가 인정될 경우 최대 징역 2년에 처해질 수 있다'며 '그는 지난 5월 체포된 뒤 웃음가스 소지 및 검체 제출 거부 혐의도 함께 받고 있다'고 보도했다.

스털링은 지난 5월 28일 영국 햄프셔주 민리 인터체인지 인근 남쪽 방향 M3 고속도로에서 방호벽을 들이 박는 사고를 냈다. 경찰 조사에서 스털링은 웃음가스로 알려진 아산화질소를 소지하고 있었다고 한다. 웃음가스는 심장마비, 뇌졸중, 뇌 손상 등의 위험성이 있음에도 축구 선수들 사이에서 인기를 끌고 있다. 일반적으로 큰 통 형태의 용기에 담겨 판매되며, 이를 이용해 가스를 풍선에 채운 뒤 반복적으로 흡입한다.

Advertisement

사진=파브리지오 로마노 SNS

스털링은 지난 2022년 7월 맨시티에서 첼시로 이적한 후 힘든 시간을 보냈다. 당시 첼시 감독이었던 엔조 마레스카가 그를 전력 외 자원으로 판단하면서 스털링은 결국 1군 선수단과 따로 훈련하라는 지시까지 받았다. 이후 스털링은 아스널로 임대 이적했지만 성공하지 못했고, 지난 2월 네덜란드의 페예노르트에 합류했다. 하지만 그 계약마저 여름에 끝났고, 현재 스털링은 소속팀이 없는 상태다.

이후 스털링은 우울감에 빠져 있는 상태로 알려졌다. 사고 이후 외부 활동도 자제하면서 조용히 지내고 있다. 최근 자녀들과 함께 축구를 하는 모습이 사회관계망서비스(SNS)에 올라온 것이 알려진 전부였다. 그는 공개석상에 전혀 모습을 드러내지 않고 있다. 사실상 축구 인생이 끝난 스털링이 징역형을 받고 선수 생활을 마감할지 관심이 쏠리고 있다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com