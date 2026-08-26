"'3연속 무실점' 이한범, 아시안컵 출전으로 5주간 결장" 핵심DF 480억 메가 오퍼에 고심하는 클럽 브뤼헤(벨기에 매체)

출처=클럽 브뤼헤 SNS

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[스포츠조선 윤진만 기자]이한범 소속팀 클럽 브뤼헤가 핵심 수비수 조엘 오르도녜스 판매를 고심하고 있다.

벨기에 매체 'HLN'은 26일(한국시각), "애스턴빌라가 오르도녜스 영입에 박차를 가하고 있다. 하지만 브뤼헤는 이적에 신중한 태도를 보이고 있다"며 "영국 언론의 루머와 달리, 아직 계약은 성사되지 않았다. 브뤼헤는 에콰도르 출신 오르도녜스를 적절한 이적료를 받고 보내고 싶어하지만, 잔류 가능성도 배제하지 않고 있다"라고 보도했다.

이 매체는 "빌라는 오르도녜스 영입을 위해 브뤼헤에 약 3000만유로(약 480억원)의 이적료를 제시했다. 재정적 제약으로 인해 선임대 후 완전이적 조항을 통해 영입하길 희망하고 있다"며 "브뤼헤는 오르도녜스의 이적료로 3000만유로에 보너스, 셀온 조항을 요구하고 있다. 의무 구매 조항 조건 또한 걸림돌이 되고 있다"라고 밝혔다.

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'HLN'은 "브뤼헤는 지난겨울 크리스탈팰리스의 4000만유로 제안을 거절했다. 현재 빌라는 오르도녜스의 부상, 이적 의지, 그리고 여름 이적시장에서 영입해 좋은 인상을 남긴 이한범의 활약 등을 고려해 낮은 이적료에 영입을 확정짓길 바라고 있다"며 "하지만 오르도녜스가 최상의 컨디션을 회복한다면, 여전히 프리미어리그에서 통할 수 있고, 다음 이적시장에서 구단 최고 이적료를 기록할 가능성도 있다"라고 전했다.

출처=클럽 브뤼헤 SNS

이어 "게다가 오르도녜스의 부상은 호전되는 중이고, 또한 이한범이 아시안컵 출전으로 (연말에)약 5주간 결장할 예정"이라며 "최종 합의가 이뤄질지는 두고 봐야 한다. 빌라가 브뤼헤가 요구하는 조건에 동의하면, 이적이 빠르게 진행될 수 있다. 그렇지 않다면, 오르도녜스는 최소한 반 시즌 더 브뤼헤에 남을 가능성이 있다"라고 전했다.

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오르도녜스는 2026년 북중미월드컵 기간 중 부상을 당해 현재 장기 결장 중이다. 브뤼헤는 오르도녜스의 부상과 이적 가능성을 염두에 두고 미트윌란에서 활약 중이던 이한범을 이적료 1050만유로(약 173억원·추정치)에 영입했다. 곧바로 주전 센터백 자리를 꿰찬 이한범은 벨기에프로리그 3경기에 모두 선발출전해 전 경기 무실점 승리를 뒷받침하며 눈도장을 확실히 찍었다.

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2027년 사우디아시안컵은 내년 1월7일부터 2월5일까지 사우디에서 열린다. 북중미월드컵을 앞두고 한국 축구 주력 센터백으로 급부상한 이한범은 아시안컵 참가가 확실시된다. 지난시즌 브뤼헤 주전 센터백으로 뛴 오르도녜스가 부상을 털고 돌아오면, 주전 경쟁을 펼쳐야 할 수도 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com