왕따 이기려 태권도 배운 캐나다 소녀, 女최고 이적료 갱신+2년 연속 최고 선수상…종가 홀린 22세 스타 탄생 사연은

AP연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 아스널 위민에서 뛰고 있는 올리비아 스미스(22·캐나다)의 인생 스토리가 화제다.

영국 BBC는 26일(한국시각) 2년 연속 잉글랜드프로선수협회(PFA) 올해의 영플레이어 여자 부문 정상에 오른 스미스를 소개했다. 스미스는 지난해 아스널 위민에 입단할 당시 여자 선수 사상 최고 이적료(100만파운드·약 18억원)를 기록해 화제를 모은 바 있다.

캐나다에서 자메이차 출신 아버지와 칠레-페루 혈통의 어머니 사이에서 태어난 스미스는 학창 시절 태권도를 배웠다고 밝혀 눈길을 끌었다. 스미스는 "학교에서 괴롭힘을 당한 일종의 방어기제였다"며 "태권도는 내가 규율을 기르는 데 정말 도움이 됐고, 체격에 비해 유연한 편이라 부상 예방이나 민첩성도 기를 수 있었다. 슈팅 실력이 느는 기반도 됐다고 본다"고 밝혔다. 이어 "그저 재미로 시작한 것이었지만, 일상 생활에서 정말 중요한 규율을 지키는 데 도움이 됐다. 다리찢기나 플랭크 자세를 일정시간 유지하는 건 정신적으로 힘들었지만, 그 덕분에 성숙해질 수 있었다"고 덧붙였다.

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그가 축구 선수로 성장하는 데는 아버지의 도움도 적지 않았다. 스미스는 "아버지는 내 어릴 적 경기를 전부 촬영해줬다. 그게 세상에서 가장 좋아하는 일"이라며 "내가 넣은 골을 일기처럼 기록했고, 모든 영상을 보며 내가 잘한 부분과 그렇지 못한 부분을 살펴봤다"고 밝혔다.

2022년 노스 토론토 니트로스에서 프로에 데뷔한 스미스는 이듬해 스포르팅(포르투갈)에 입단하면서 유럽에 진출했다. 2024년엔 리버풀로 이적하면서 잉글랜드에 발을 내디딘 그는 첫 시즌 선수단 선정 올해의 선수에 올랐을 뿐 아니라 북중미카리브해연맹(CONCACAF) 여자 골드컵 베스트 영플레이어에 선정되기도 했다. 2019년부터 캐나다 대표팀에 합류해 18차례 A매치에 나서기도 했다.

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스미스는 "6~7살 때 내가 이루고 싶은 것, 하고 싶은 것을 적은 일기장을 아직 갖고 있다. 발롱도르 수상, 월드컵 우승을 하고 싶었다"며 "지금도 마찬가지다. 아스널에서 많은 트로피를 들어 올리고 싶다. 그것(우승 열망)이 어릴 적부터 품고 있던 목표이자, 나를 이끌어 준 원동력"이라고 강조했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com