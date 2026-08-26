경기 마다 쏟아지는 "나가" 팬 콜, 전북 현대가 줄곧 상위권인데 정정용 감독은 왜 팬들의 민심을 잃었을까

전북 정정용 감독 사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 노주환 기자]전북 현대 팬들이 최근 단단히 화가 났다. 전북이 후반기 부진한 가운데 힘겹게 리그 상위권을 유지하고 있다. 그렇지만 팬들은 전북 사령탑 정정용 감독에게 불만을 토해내고 있다. 최근 경기가 열릴 때마다 관중석에선 정 감독을 향해 "나가"라는 콜을 쏟아냈다.

우루과이 출신 거스 포옛 감독이 떠난 후 지휘봉을 넘겨 받은 정 감독은 올해 전북 사령탑 1년 차다. 그는 2년 계약한 것으로 알려졌다. 이번 시즌 정규리그 25경기에서 10승8무7패(승점 38)를 기록 중이다. 최근 상위권을 꾸준히 유지하고 있지만 지난해 '더블(2관왕)'을 경험한 전북 팬들의 눈높이에 차지 않는다.

전북 현대 선수단 사진제공=한국프로축구연맹

정 감독을 향한 전북 팬들의 민심은 좀처럼 호전되지 않고 있다. 후반기 들어 성적 부진이 가장 큰 이유다. 북중미월드컵 브레이크 이후 치른 10경기서 3승3무4패다. 연승이 단 한 번도 없다. 지난 22일 울산 HD를 1대0으로 간신히 잡아 2연패에서 벗어났지만, 25일 김천 상무와 0대0으로 비겼다. 연승을 해야 단독 선두 FC서울(승점 53)과의 격차를 좁힐 수 있는데 오히려 승점 차만 벌어진다.

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최근 전북의 게임 플랜은 오락가락이다. 공격적인 경기 운영을 했다가 제주(1대3 패), 부천(2대3 패)에 수비가 와르르 무너진 후 다시 안정을 기하는 전략으로 수정을 가했다. 울산전, 김천전 모두 수비라인을 다시 예전처럼 후방으로 내렸다. 팬들이 노래를 부르는 '닥공(닥치고 공격)'을 펼쳤다가 상대의 역습에 수비 뒷공간을 연달아 얻어맞았다. 후방 빌드업 과정에서 실수가 나와 어이없게 실점하는 장면도 계속 나왔다.

전북 정정용 감독 사진제공=한국프로축구연맹

정 감독이 구상하는 대로 팀의 공수 밸런스가 안 잡히면서 일정한 경기력이 유지되지 않고 있다. 이럴 때마다 팬들은 지난해 압도적인 퍼포먼스로 리그와 코리아컵을 동시 우승한 포옛 감독과 정 감독을 비교하고 있다. 물론 현재 전북 스쿼드에는 우승 주역인 전진우, 송민규, 박진섭, 홍정호 등이 다 떠나고 없다. 새로 가세한 모따, 김승섭, 박지수 등은 '밥값'에 미달한다는 평가를 받고 있다.

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전북은 이런 하락 흐름에서 9월부터 아시아챔피언스리그 엘리트 일정까지 병행하게 된다. 가시와, 고베, 베이징 궈안, 조호르 다룰 탁짐, 가시마, 감바 오사카 순으로 올해 6경기를 갖는다. 전문가들은 "전북의 지금 스쿼드와 경기력으로 리그와 챔피언스리그 두 대회에서 좋은 결과를 동시에 기대하기는 어려워 보인다"고 말했다. 게다가 정 감독은 최근 화를 참지 못하고 울산 김현석 감독과 그라운드에서 충돌한 '악동' 이승우 리스크까지 겹쳐 골머리가 더 아픈 상황이다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com