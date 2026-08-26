이강인 진짜 대단하다, 성공하고 싶어 미쳐있다...휴식도 반납하고, 훈련 돌입 "120% 바치겠다" 의지 활활

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인은 아틀레티코 마드리드에서 성공하고 싶어 모든 노력을 다하고 있다.

스페인 매체 에레네 데포르테스는 25일(한국시각) '훈련장에 모습을 드러낸 얀 오블락, 줄리아노 시메오네, 마르코스 요렌테, 그리고 이강인이다. 이곳을 거쳐 가지 않은 단 한 사람은 이적 실패 이후 여전히 논란의 중심에 서 있는 훌리안 알바레스였다'며 아틀레티코 훈련장에 등장한 선수들이 있었다고 전했다.

현지 매체에 따르면 이날 아틀레티코 선수단은 휴가를 부여받은 것으로 알려졌다. 하지만 이강인은 훈련장에 방문해 몸을 끌어올리고, 아틀레티코에 더 빠르게 적응하기 위해 훈련장을 찾았다. 그만큼 아틀레티코에서 성공하고 싶은 의지를 보여준 셈.

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아직까지 이강인의 컨디션이 100%는 아닐 것이다. 디에고 시메오네 아틀레티코 감독은 출전 시간을 조절해주고 있다. 데뷔전 데뷔골을 신고한 말라가전에서 이강인은 선발로도 나오지 않았다. 후반 12분에서야 경기장에 투입됐다. 직전 경기인 비야레알과의 리그 경기에서는 선발로 투입됐지만 풀타임을 소화하지는 않았다. 이강인은 후반 21분에 교체됐다. 아직 이강인이 체력적으로 100%가 아니라고 판단한 것으로 추측된다.

사실 시메오네 감독은 영입생 선수를 시즌 초반부터 적극적으로 기용하는 스타일이 아니다. 선수가 팀 전술에 적응하고, 몸상태가 갖춰지면 투입하는 경우가 많다. 이러한 성향도 이강인한테는 예외다. 이강인이 그만큼 팀에 빠르게 적응하고 있다는 뜻이자 동시에 시메오네 감독이 이강인을 굉장히 필요로 한다고 볼 수 있다.

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이강인도 이를 모르지 않을 것이다. 병역 관련 서류 문제로 인해서 아틀레티코 합류가 늦어지면서 정상적인 프리시즌을 소화하지 못했다. 시즌이 끝나고 2026년 북중미월드컵에 바로 참가했기 때문에 휴식 시간도 길지 않았다. 팀 합류가 늦어진 만큼 컨디션을 더 빨리 올려 팀에 도움이 되고 싶은 마음이 크다. 등번호 7번, 에이스의 무게감이기도 하다.

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아틀레티코의 프리시즌 한국 투어 때도 이강인은 아틀레티코를 위해 모든 걸 바치겠다고 했다. 그는 "나의 과거, 현재를 봤을 때 항상 승리를 원했다. 승리하기 위해 왔다. 팀을 돕기 위해, 팀 승리를 위해 120% 최선을 다하겠다"며 "어렸을 때부터 이 구단을 봐왔다. 하나로 뭉쳐있고, 가족이었고, 하나의 집단으로 중요한 것을 이뤄왔다. 구단이 성취할 수 있는 성과를 이룩했으면 좋겠다. 팬들에게 팀을 돕는 선수고, 팀을 돕는 것과 동시에 팬들에게 즐거움과 기쁨을 주는 선수라는 것을 보여주고 싶다"고 말했다. 그 말을 지키기 위해 이강인은 최선을 다하고 있다.