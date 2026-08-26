이한범→황인범→이강인→설영우→김민수, 정리되는 코리안 유럽파들의 거취...이제 황희찬만 남았다

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 황희찬이 슛팅을 시도하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

사진=볼칸스포츠

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[스포츠조선 박찬준 기자]유럽 여름이적시장 마감일이 다가오며, 코리안 유럽파들의 거취가 서서히 정리되는 분위기다.

'국대 풀백' 설영우(즈베즈다)는 독일 분데스리가 아우크스부르크 이적이 임박했다. 현재 설영우의 에이전트가 독일로 넘어가 마무리 작업을 하고 있다. 이미 독일 현지에서는 구체적인 조건까지 공개됐다. 독일 이적시장 1티어로 불리는 플로리안 플레텐베르크는 자신의 SNS에 '아우크스부르크가 설영우를 영입하기 위해 즈베즈다에 375만유로(약 60억원)의 이적료를 지불하고 5%의 셀온(재매각 시 수익 분배) 조항을 넣기로 했다. 계약 기간은 2030년까지'라고 전했다.

2026년 북중미월드컵에서 대한민국 주전 풀백으로 활약했던 설영우는 2024년 울산을 떠나 세르비아 즈베즈다를 통해 유럽에 입성했다. 두 시즌 연속 세르비아 '올해의 팀'에 선정되며 연착륙에 성공했고, 지난 겨울부터 빅리그의 관심을 받았다. 구자철 지동원 홍정호 등이 활약했던 '지한파' 아우크스부르크의 러브콜을 받고 마침내 빅리그 입성을 눈앞에 두고 있다.

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사진캡쳐=The Rangers Debate

'지로나의 진주' 김민수도 '스코틀랜드의 명가' 레인저스로 옷을 갈아입을 전망이다. 메디컬 테스트만을 남겨두고 있다. 영국 'BBC'와 '디 애슬레틱'은 '레인저스가 김민수를 위해 바이아웃 1000만유로(약 160억원)를 전액 일시불로 투자하기로 했다'고 했다. 1000만유로는 레인저스 구단 역대 이적료 2위에 달하는 거액이다. 지로나가 애지중지 키운 김민수는 지난 시즌 임대로 떠난 안도라(스페인 2부리그)에서 좋은 모습을 보였다. 2선 전 포지션을 소화할 수 있는 김민수를 향해 웨스트햄, 알메리아, 에스파뇰, 리옹 등이 관심을 보였다. 레인저스가 막판 과감한 베팅으로 이적을 성사시켰다.

북중미월드컵은 또 다른 분기점이었다. 스리백의 한 축을 담당했던 이한범이 덴마크 미트윌란을 떠나 구단 수비수 역대 최고액인 1050만유로(약 170억원)에 벨기에의 클럽 브뤼헤로 이적했다. '황태자' 황인범은 즈베즈다를 떠나 오래전부터 영입을 시도했던 프란체스코 파리올리 감독이 있는 포르투갈 포르투로 둥지를 옮겼다. 정점은 '슛돌이' 이강인이 찍었다. 파리생제르맹의 로테이션 플레이어로 쏠쏠한 활약을 펼쳤던 이강인은 오랜 기간 러브콜을 보낸 스페인 아틀레티코 마드리드 이적에 성공했다. 이적료는 대한민국 역대 2위인 4000만유로(약 640억원)에 달했다.

사진=FC포르투 공식 SNS 캡처

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이제 남은 것은 황희찬(울버햄튼)이다. 그는 이번 여름 울버햄튼을 떠날 공산이 크다. 황희찬 측 관계자에 따르면, 이미 올 시즌 새롭게 부임한 세자르 페이쇼투 감독과 면담을 통해 새로운 팀에서 도전해보고 싶다는 의사를 전달한 것으로 알려졌다. 구단 역시 그 뜻을 존중해줬다. 황희찬은 1군이 아닌 U-21 팀과 훈련을 진행하며, 이적을 준비 중이다.

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다행히 관심은 많다. 지난 두 시즌 부상 등이 겹쳐 제 몫을 하지 못했지만, 2023~2024시즌 12골을 넣었던 임팩트는 여전하다. 황희찬 역시 부활하겠다는 의지가 남다르다. 잉글랜드, 독일, 이탈리아, 세르비아 등에서 러브콜을 보내고 있다. 황희찬 측은 마지막까지 상황을 지켜본 후 결정하겠다는 입장이다.

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'스토크의 왕' 배준호(스토크시티) 역시 마지막까지 이적을 시도한다는 계획이다. 현재 리옹과 연결돼 있지만, 스토크시티는 낮은 금액에 보낼 생각이 없다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com