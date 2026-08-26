'축구와 빵, 특별한 만남' 충북청주FC, 포이드캐롯 브랜드 데이 성료

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[스포츠조선 박찬준 기자]충북청주프로축구단(대표이사 김현주)은 23일 오후 7시30분 청주종합경기장에서 열린 경남FC와의 '하나은행 K리그2 2026' 23라운드에서 포이드캐롯 브랜드 데이를 성황리에 진행했다.

장외 이벤트존에는 포이드캐롯 특별 판매 부스가 마련돼 대표 베이커리 제품을 선보이며 경기장을 찾은 관람객들의 관심을 끌었다.

이와 함께 8~9월 홈 4경기에 걸쳐 진행 중인 '찐~한 푸른 밤 페스타'도 세 번째 밤을 맞았다. 관람객들은 경기장에 마련된 맥주트럭과 추억의 '맥주보이'를 통해 시원한 맥주와 함께 여름밤 축구의 분위기를 즐겼다.

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하프타임에는 포이드캐롯과 함께하는 '맥주 빨리 마시기 대회'가 진행돼 경기장의 열기를 더했다. 사전에 맥주트럭 현장에서 참가 신청을 받아 추첨을 통해 선정된 3명의 참가자가 그라운드 앞에서 홀리데이 맥주와 포이드캐롯 소시지빵을 활용한 이벤트에 참여하며 관중들에게 색다른 즐거움을 선사했다.

포이드캐롯 브랜드존으로 운영된 N3석 관람객을 대상으로 추첨을 진행해 포이드캐롯의 대표 제품인 '홍국쌀식빵'을 증정하는 등 브랜드 데이만의 특별한 혜택도 제공했다.

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경기장을 직접 찾은 팬뿐만 아니라 중계를 통해 경기를 시청하는 팬들도 참여할 수 있는 온·오프라인 연계 이벤트도 마련됐다.

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현장 관람객은 경기 중 전광판에 등장하는 포이드캐롯 캐릭터를 찾아 인증사진을 촬영한 뒤 카카오톡 플러스친구를 통해 응모할 수 있도록 했으며, 중계 시청자에게는 중계 화면에 노출되는 포이드캐롯 현수막을 찾아 인증하는 이벤트를 진행했다. 참여자 중 추첨을 통해 포이드캐롯 상품권을 증정할 예정이다.

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김현주 대표이사는 "이번 브랜드 데이는 경기 관람과 지역 브랜드를 자연스럽게 연결하고, 팬들이 직접 참여하며 즐길 수 있는 홈경기 콘텐츠를 만드는 데 중점을 뒀다"며 "앞으로도 지역 기업 및 브랜드와 함께 경기장을 찾는 팬들에게 새로운 경험을 제공할 수 있는 다양한 협업을 이어가겠다"고 말했다.

한편, 여름 홈경기를 특별하게 채우고 있는 '찐~한 푸른 밤 페스타'는 9월 4일 서울 이랜드FC와의 홈경기에서 마지막 피날레를 장식할 예정이다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com