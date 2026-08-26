'놀랍다! 만 19세에 라리가 선발 풀타임' 이강인의 발렌시아 후배 日 영건 미드필더 사토, 데뷔 두 경기 만 베티스전 90분 출전..'진짜 장난 아니다'

사토 류노스케 캡처=발렌시아 구단 SNS

epa13191295 Valencia CF's Ryunosuke Sato (L) in action against Real Betis' Junior Firpo during the Spanish LaLiga soccer match between Valencia CF and Real Betis, in Valencia, Spain, 25 August 2026. EPA/MANUEL BRUQUE

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[스포츠조선 노주환 기자]요즘 유럽 축구에서 뛰는 일본 출신 선수 중 새롭게 큰 주목을 받고 있는 이는 스페인 발렌시아의 '신입생' 미드필더 사토 류노스케다.

2006년생인 그는 이번 여름 이적시장 때 일본 FC도쿄에서 발렌시아로 완전 이적했다. 계약 기간 5년, 발렌시아가 FC도쿄에 지불한 이적료는 400만유로였다. 사토는 올해 열린 2026년 AFC U-23 아시안컵에서 일본의 우승을 이끈 주역이다. 대회 득점왕과 MVP를 동시 석권하며 유럽 클럽들의 주목을 한몸에 받았다.

Valencia's Japanese defender #39 Ryunosuke Sato fights for the ball with Real Betis' Argentine defender #16 Valentin Gomez during the Spanish league football match between Valencia CF and Real Betis at Mestalla Stadium in Valencia on August 25, 2026. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)

사토는 26일(한국시각) 스페인 발렌시아 메스타야 스타디움에서 열린 베티스와의 홈 경기서 선발 90분 풀타임을 뛰었다. 5-4-1 포메이션에서 오른쪽 미드필더로 출전한 사토는 고군분투했다. 측면에서 공격을 이끌었고, 전반 12분에는 상대 골키퍼의 선방에 막혔지만 위협적인 슈팅을 기록하기도 했다. 일본 매체 사커다이제트웹은 '사토가 실수도 범했지만 두번째 경기치고는 훌륭했다. 풀타임을 출전한 게 그 증거'라고 평가했다. 발렌시아는 후반 막판 상대 파블로 가르시아에게 결승골을 내줘 0대1로 졌다. 앞서 발렌시아는 지난 23일 셀타비고와의 개막전에선 0대0으로 비겼다. 당시 사토는 선발 출전해 후반 교체 아웃됐다. 두번째 경기까지 아직 공격포인트를 기록하지 못했지만 사토에 대해 관련 SNS에선 호평이 쏟아졌다고 한다. "19세인데 대단해" "진짜 장난 아니다" "이제 '일본의 보물'을 넘어 발렌시아의 핵심이 되어 가고 있네. 다음엔 꼭 골을 기대한다" "사토는 이제 기대주가 아니라 충분히 전력으로서 대표팀에서 쓸 수 있는 수준에 있다" "감독으로부터 절대적인 신뢰를 받고 있다" "19세에 라리가 선발이라 너무 대단하다" 등의 반응이 올라왔다.

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Valencia's Japanese defender #39 Ryunosuke Sato controls the ball during the Spanish league football match between Valencia CF and Real Betis at Mestalla Stadium in Valencia on August 25, 2026. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)

발렌시아의 다음 일정은 31일 데포르티보 코루나 원정이다. 발렌시아는 한국 축구 대표팀 에이스 이강인(25·아틀레티코 마드리드)이 성장했던 곳이다. 유스를 거쳐 프로 1군 데뷔한 클럽이다. 발렌시아는 젊고 재능있는 선수를 잘 키워내는 클럽으로 유명하다. 이강인은 발렌시아 이후 레알 마요르카, 파리생제르맹을 거쳐 이번 여름 아틀레티코로 이적했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com