"제 버릇 남 못 준다" '월드컵 폭행 물의' 아르헨티나 메시 소속팀서 폭행 징계→밉상 전락→낙동강 오리알 신세, 악몽같은 나날들

Atletico Madrid's Argentine forward #19 Julian Alvarez is pictured during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Villarreal CF at Metropolitano Stadium in Madrid on August 23, 2026. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]지난 2026년 북중미월드컵에서 '추태'를 부렸다는 비판을 받은 아르헨티나 축구대표팀 선수들이 힘겨운 나날을 보내고 있다.

아르헨티나의 캡틴이자 역대 최고의 선수로 불리는 리오넬 메시(인터 마이애미)는 월드컵 이후 소속팀에서 5경기째 승리를 경험하지 못하고 있다. 지난 20일 필라델피아와의 미국 메이저리그사커(MLS) 경기 도중 17살 어린 상대 공격수 퀸 설리반의 목덜미를 손으로 가격하는 행위로 벌금 징계를 받기도 했다. MLS 징계위원회는 22일 메시가 '상대 선수의 얼굴이나 머리, 목 부위에 손을 대는 행위를 금지하는 규정을 위반했다'며 벌금형을 내렸다. 정확한 벌금 액수는 공개하지 않았다.

미드필더 엔조 페르난데스(첼시)는 25일 풀럼과의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 경기에 교체로 나섰다가 팬들에게 집단 야유를 받았다. 엔조를 비롯한 아르헨티나 선수들은 월드컵 대회 도중 잉글랜드와 아르헨티나 양국 사이의 민감한 주제인 포클랜드 전쟁에 대한 세리머니를 펼쳤다. '포클랜드는 아르헨티나의 땅'이라는 현수막을 들었다. 잉글랜드팬이 그런 페르난데스를 얌전히 맞이할 리 없었다.

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Chelsea's Argentinian midfielder #08 Enzo Fernandez headers at goal but hte shot goes wide during the pre-season friendly football match between Chelsea and Real Sociedad at Stamford Bridge in London on August 15, 2026. (Photo by Adrian DENNIS / AFP)

이강인 동료인 공격수 훌리안 알바레스(아틀레티코 마드리드)는 공개적으로 이적에 대한 의지를 밝혔다가 역풍을 맞았다. 그는 아틀레티코의 스페인 라이벌 팀인 바르셀로나 이적을 원하고 있는데, 아틀레티코측은 스페인 내 이적을 불허하고 있다. 바르셀로나 역시 1억유로가 넘는 이적료를 지불하면서까지 알바레스를 품겠다는 움직임을 보이지 않고 있다. 이에 현지 매체는 알바레스에게 남은 선택지가 아틀레티코 잔류, 아스널 이적뿐이라고 보도하고 있다. 알바레스는 24일 비야레알전에 교체로 나섰다가 홈팬의 야유를 받았다.

골키퍼 에밀리아노 마르티네스는 이번여름 애스턴빌라를 떠나 새로운 도전에 나섰다. 확실해보였던 유벤투스 이적이 불발되면서 낙동강 오리알 신세가 됐다. 빌라는 일본 국가대표 주전 골키퍼 스즈키 자이온을 파르마에서 영입해둔 상태다.

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미드필더 레안드로 파레데스(보카주니어스)는 스페인과의 월드컵 결승전에서 상대 선수를 폭행한 혐의로 A매치 10경기 출장정지 징계를 받았다. 2022년 카타르월드컵에서 우승한 아르헨티나는 천당에서 한 순간에 지옥으로 떨어졌다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com