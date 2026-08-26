디오고-이동경 '선발', 주민규-말컹 '벤치'...'홈 3연승 도전' 대전-'연패 탈출' 노리는 울산, 최정예로 맞불[현장 라인업]

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[대전=스포츠조선 박찬준 기자]디오고와 이동경이 선봉에 선다.

대전하나시티즌과 울산HD가 26일 대전월드컵경기장에서 '하나은행 K리그1 2026' 25라운드를 치른다. 대전은 승점 29점(7승8무9패)로 10위, 울산은 승점 37점(11승4무9패)으로 3위에 자리해 있다.

대전은 최근 흐름이 괜찮다. 광주FC와 FC안양을 잡은 대전은 FC서울 원정에서 역전패를 당했지만, 이후 코리아컵 포함, 다시 연승에 성공했다. 지난 라운드 강원FC전에서는 3대0으로 승리했다. 지독한 홈징크스를 겪었던 대전은 홈에서 연승 바람을 타며 기세를 올리고 있다.

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울산은 최근 주춤하는 모습이다. 서울, 안양, 포항 스틸러스를 잡으며 기세를 올리던 울산은 연패에 빠졌다. 지난 주말 전북 현대와의 현대가 더비에서 아쉽게 0대1로 패했다. 선두권 추격을 위해서는 빨리 분위기를 바꿔야 한다.

대전은 4-2-3-1 카드를 꺼냈다. 디오고가 최근 3경기 연속 득점을 기록 중인 주민규 대신 최전방에 선게 눈에 띄었다. 2선에는 마사를 축으로 서진수와 정재희가 좌우에 포진했다. 중원은 김봉수와 이순민이 꾸렸다. 포백은 이명재-조성권-하창래-김문환이 구성했다. 이창근이 골키퍼 장갑을 꼈다. 주앙 빅토르, 루빅손, 밥신, 주민규, 김준범, 강윤성 등이 벤치에 앉았다.

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울산은 3-4-3으로 맞섰다. 올 시즌 대전을 상대로 한 두 번의 맞대결에서 모두 공격포인트를 기록한 이동경이 제로톱으로 나섰다. 좌우에는 에릭과 이진현이 자리했다. 중원은 토마스와 이규성이, 좌우에는 조현택과 장시영이 포진했다. 스리백은 트로야크-정승현-서명관이 꾸렸다. 조현우가 골문을 지켰다. 말컹, 보야니치, 김영권, 이희균, 강상우, 김영권 등이 벤치에서 출발했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com