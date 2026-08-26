[현장인터뷰] 부상 변수 대거 발생한 강원-광주...정경호 감독 "어린 선수에 기회", 이정규 감독 "승리 가능"

한국프로축구연맹

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[강릉=스포츠조선 김대식 기자]강원FC도, 광주FC도 부상 변수 극복이 중요하다.

강원FC와 광주FC는 26일 강릉하이원아레나에서 '하나은행 K리그1 2026' 25라운드 경기를 치른다. 강원은 2위 싸움을 위해, 최하위 광주는 분위기 반전을 위해 승리가 필요하다.

정경호 강원 감독은 2005년생 조원우에게 리그 데뷔전 기회를 주기로 했다. 핵심 공격수 최병찬이 부상으로 이탈했다. "지금 부상자도 많다. 지금 우리가 전방에서 압박하는 에너지도 좀 필요하다. FA컵 통해서 좋은 모습을 보여줬다. 우리 팀 자체가 어린 선수를 성장시켜야 하는 면이 있다. 오늘이 기회라고 생각했다"고 설명했다.

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그래도 모재현이 부상에서 돌아온 게 긍정적. 하지만 출전 시간을 많이 부여할 수 있는 상태는 아니다. 정 감독은 "재현이가 팀을 생각하는 마음이 좀 남다르다. 스스로 무리라는 걸 알지만 라커룸의 분위기 같은 점에서 도움이 되지 않을까 해서 10~15분 정도는 소화할 수 있도록 해보겠다고 하더라. 그런 팀을 생각하는 부분들이 굉장히 좀 어른스럽고 성숙하다라는 걸 다시 한 번 느꼈다. 이게 강원만의 문화가 아닐까 한다"며 고마워했다.

순위 싸움에 있어서 중요한 시기다. 강원은 2위권 경쟁에 속해있지만 미끄러지면 중위권 진흙탕 싸움에 빠진다. 정 감독도 "아직 모른다. 진흙탕이다. 제일 중요할 때인데 선수들이 부상으로 많이 빠졌다"며 우려했다.

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이정규 광주 감독은 "저도 그렇고 사실은 많이 힘든 시즌인 것 같다. 저보다는 팬분들이나 특히 선수들 그런 지금 모든 분들이 힘들다. 그래도 최근 세 경기 동안 경기력이 좋다기보다는 압도하는 순간들은 있었다. 그런 부분을 보면 선수들이 지금 똘똘 뭉쳐 있는데 최대한 빨리 결과를 가져오는 게 급선무지 않을까 생각한다"며 개선된 경기력이 승리로 이어지길 바랐다.

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힘든 와중에 광주는 부상자도 많다. 신창무와 최경록은 최근 경기를 소화한 후로 부상 예방 차원에서 제외됐다. 부상을 당한 반 흐룬스벤은 당분간은 출전이 어려운 상태. 결국 광주는 어린 선수들이 나올 수밖에 없다. 이 감독은 "기존에 준비했던 선수들이 있기 때문에 충분히 승리할 수 있다"고 했다.

광주의 경기력이 전반기보다는 나아진 게 사실이다. 문제는 패배 의식. 선제골은 지키지 못하고, 동점골을 터트려도 역전골까지 이어지지 않는다. 이 감독도 "심리적으로 선수들이 불안하고 급한 면은 있는데 그 부분을 굉장히 잘 잡으려고 한다. 이 부분을 잡으려고 하면 승리가 가장 필요하다. 저희가 실점하는 장면을 보면 수비 실수 같은 것보다는 공격 작업하다가 뺏겨서 실점할 때가 많아서 그런 부분을 보완하려고 했다"고 말했다.

강릉=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com