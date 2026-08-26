후배부터 챙긴 '대인배' 김현석 울산 감독 "승우가 이 일로 위축되지 않았으면 좋겠다"[현장 인터뷰]

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[대전=스포츠조선 박찬준 기자]"선배로서 승우가 이 일로 위축되거나 하지 않았으면 좋겠어요."

'대인배' 김현석 울산HD 감독의 진심 어린 조언이었다. 대전하나시티즌과 울산HD가 26일 대전월드컵경기장에서 '하나은행 K리그1 2026' 25라운드를 치른다. 대전은 승점 29점(7승8무9패)로 10위, 울산은 승점 37점(11승4무9패)으로 3위에 자리해 있다.

울산은 최근 주춤하는 모습이다. 서울, 안양, 포항 스틸러스를 잡으며 기세를 올리던 울산은 연패에 빠졌다. 지난 주말 전북 현대와의 현대가 더비에서 아쉽게 0대1로 패했다. 선두권 추격을 위해서는 빨리 분위기를 바꿔야 한다.

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하지만 지난 현대가 더비에서 논란이 있었다. 이승우와 김 감독이 충돌했다. 이승우는 후반 25분쯤 하프라인에서 울산 수비수 서명관의 태클에 밀려 넘어졌다. 이승우는 착지 과정에서 오른쪽 어깨를 다친 듯 고통스러운 표정을 지으며 한참을 일어서지 못했다. 이승우는 그라운드 치료를 받고 벤치로 물러났다. 이탈로와 교체 투입될 때까지 경기는 6분여 동안 멈췄다.

교체를 위해 자리에서 일어난 이승우는 허공에 대고 분노를 표했다. 이승우를 지켜본 울산 팬들은 야유로 반응했다. 이승우가 상대 팬들의 야유에 또 대응하면서 경기장 내 긴장감이 극에 달했다. 이승우는 벤치로 향하던 중 원정팬이 모인 쪽을 바라보고는 무슨 말을 했다. 다만, 이 과정에서 김 감독과도 충돌했다. 1998년생인 이승우가 '아버지'뻘인 1967년생 감독을 향해 "왜, 왜, 뭐, 내가 뭐랬는데"라고 맞받아친 장면이 그대로 잡혔다.

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이후 논란은 확대됐다. 대전전을 앞두고 만난 김 감독은 더이상 이 문제가 확대되지 않았으면 하는 바람을 드러냈다. 그는 "이에 대해 특별히 언급하고 싶은 생각이 없다. 경기장 안에서 일어난 해프닝은 경기장에 두고 왔다. 우리도 좋은 상황이 아니라 거기에 신경쓸 겨를이 없다. 확실한 것은 우리는 팬들을 위해 산다. 팬들에 대한 리스펙은 어느 팀이든 가져가야 한다"고 했다.

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이어 '축구인 후배' 이승우에 대해서도 한마디를 했다. 김 감독은 "승우는 워낙 열정이 넘치고 훌륭한 후배다. 나는 선배로서 이 일로 승우가 위축되지 않았으면 좋겠다. 더 성숙해지고 좋은 선수로 거듭났으면 좋겠다. 우리 팀도 흔들리길 원치 않는다. 논란은 여기서 끝내고 양 팀 모두 축구로 팬들에 보답했으면 좋겠다"고 했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com