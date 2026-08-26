이강인 초비상, NEW 파트너 리스크 대폭발...구단 발표 "건강 이상 문제로 훈련 불참"→시메오네 이강인 투톱 준비

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인의 시즌 초반이 쉽지 않다. 새 파트너가 될 것으로 보였던 훌리안 알바레스 변수가 연이어 터지고 있다.

아틀레티코는 오는 30일(이하 한국시각) 스페인 세비야의 에스타디오 라몬 산체스 피스후안에서 세비야와 2026~2027시즌 스페인 라리가 3라운드를 치른다.

경기를 앞두고 계속되고 있는 알바레스의 이적설이다. 이번 여름 이적시장을 통해 새로운 팀을 찾고 있는 알바레스다. 알바레스가 가고 싶은 팀은 바르셀로나. 바르셀로나도 로베르토 레반도프스키가 떠난 자리를 알바레스를 채우려고 했다. 하지만 아틀레티코는 더 이상 핵심 선수를 레알 마드리드나 바르셀로나로 보내지 않겠다는 입장이었다. 바이아웃 5억유로(약 8000억원)를 지불하지 않는다면 선수 매각은 불가하다는 입장을 고수했다.

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그렇게 시간은 흘렀고, 알바레스와 아틀레티코의 불편한 동행은 계속되고 있다. 지난 24일에 열린 비야레알과의 홈경기에서 알바레스는 6만 아틀레티코 팬들로부터 야유와 욕설을 들었다. 이미 팬들은 알바레스를 배신자로 취급하고 있는 셈. 구단에서도 이를 알고 알바레스에게 경기 후 관중석으로 가지말고 바로 라커룸으로 들어가라고 지시했다.

팬들의 이런 반응에 놀라기라도 한 것일까. 알바레스는 팀 훈련에 참가하지 않았다. 스페인 매체 마르카는 26일 '아틀레티코 측의 공식 발표에 따르면, 건강 이상으로 인한 결장으로 알바레스가 팀 그룹 훈련에 참여하지 못했다. 비야레알과의 혹독한 홈 개막전 이후 첫 훈련이자 이틀간의 휴식 후 동료들과 다시 만나는 날, 이 아르헨티나 출신 공격수는 구단 발표대로 모습이 보이지 않았다'고 보도했다.

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이를 두고 '최근 3개월간 해당 선수에게 모든 관심이 쏠려있는 상황에서, 그의 훈련 불참은 이적시장이 닫히고 다음 시즌 그가 어디서 뛰게 될지 결정되는 운명의 날인 9월 1일을 앞두고 거취를 둘러싼 '이적 드라마'에 더욱 불을 지피고 있다'고 해석했다.

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알바레스가 없다면 아틀레티코의 해결사이자 믿을맨은 이강인이다. 디에고 시메오네 아틀레티코 감독은 이강인을 투톱에 배치하는 전술을 준비 중이다. 마르카는 '시메오네 감독은 세비야 원정전을 대비한 첫 번째 전술 테스트를 진행했다. 얀 오블락이 골문을 지킨 가운데, 측면 수비는 마르코스 요렌테와 알렉스 그리말도가 맡았다. 중앙 수비 조합은 마크 푸빌과 다비드 한츠코가 호흡을 맞췄다. 중원은 모르텐 율망과 파블로 바리오스가 지켰으며, 줄리아노 시메오네와 알렉스 바에나가 양 측면에, 그리고 이강인과 아르나우 마르티네스가 투톱으로 배치됐다'고 전했다.