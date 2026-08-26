[대학축구 현장리뷰]2026년은 중앙대 천하…최강민·이태경 연속골로 용인대 2-1 꺾고 1·2학년 죽죽장군기 8년만에 우승→'3관왕'

사진제공=한국대학축구연맹

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[합천=스포츠조선 윤진만 기자]중앙대가 시즌 3관왕 쾌거를 이뤘다.

중앙대는 26일 경남 합천 군민체육공원 2구장에서 열린 용인대와의 제21회 1·2학년 대학축구연맹전 죽죽장군기 결승전에서 전반 최강민 후반 이태경의 연속골로 2대1 승리했다.

중앙대는 이날 승리로 2018년 마지막 우승 이후 이 대회에서 8년만에 우승했다. 또 지난 1월 1·2학년 대학축구대회, 7월 백두대간기 추계연맹전 우승을 포함해 올해 3관왕을 달성했다.

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2021년 중앙대 지휘봉을 잡은 오해종 감독의 지도력이 다시 한 번 빛을 발했다. 2023년 4관왕 이후 3년만에 팀을 다시 대학 축구 정상에 올려놓았다. 특히 1·2학년 레벨에선 압도적인 강자의 입지를 구축했다는 평가. 올해 중앙대의 눈부신 선전이 향후 1~2년간 더 이어질 가능성이 있다는 의미다.

중앙대는 김동연 김민성을 투톱에 배치하고 최강민 박준 김예준 이태경을 미드필더진에 세웠다. 이수로 조정현 이탁호 황지성이 포백을 구성했고, 우규정이 골문을 지켰다.

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용인대는 홍현민 오윤건을 투톱에 세우고, 권민세 진동환 박준형 민태인으로 미드필더진을 구성했다. 조영제 김민서 김우진 유훈이 포백을 꾸리고, 배정훈이 골키퍼 장갑을 꼈다.

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먼저 포문을 연 쪽은 용인대였다. 1분 오윤건의 헤더가 골대를 빗나갔다. 11분 민태인이 페널티 박스 안 왼쪽 대각선 지점에서 때린 왼발슛이 상대 수비수 발에 맞고 굴절돼 골문을 비껴갔다.

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단단한 수비로 버티던 중앙대가 전반 중반 양 날개의 위치를 교체하며 변화를 가미했다. 최강민이 왼쪽으로 이동했다. 오해종 감독의 전략은 주효했다. 33분 최강민이 상대 진영 좌측에서 롱패스를 잡았다. 곧바로 가운데 지점으로 파고든 최강민은 이수로에게 패스를 내준 뒤 문전으로 침투했다. 리턴패스를 잡은 최강민의 오른발 슛은 그대로 골망을 갈랐다.

활로를 찾지 못하던 용인대가 전반이 끝나기 전 공격진에 대규모 교체를 감행하며 추격에 나섰다. 전반 42분, 권민세 홍형민 민태인을 빼고 홍태환 홍석환 서은강이 투입됐다. 중앙대는 전반 44분 김동연을 빼고 양승현을 투입하며 맞섰다. 전반 추가시간 홍태환의 슛이 골대를 살짝 빗나가면서 전반은 중앙대가 1-0으로 앞선채 마무리됐다.

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후반 용인대의 반격이 시작됐다. 7분 서은강의 중거리 슛이 골대 우측으로 살짝 벗어났다. 용인대의 공세는 매서웠다. 15분간 중앙대를 자기 진영에 가둬놓고 골문을 두드렸다. 15분 조영제의 오른발 중거리슛을 골키퍼가 몸을 날려 쳐냈다. 17분 공격에 가담한 수비수 김우진의 과감한 중거리 슛은 골대 왼쪽으로 벗어났다. 수세에 몰린 중앙대가 후반 22분 공격수 김민성을 빼고 고동찬을 투입하며 변화를 꾀했다. 용인대는 후반 30분 박준형 오윤건을 빼고 이수호 김근호를 투입하며 마지막 승부수를 띄웠다.

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후반 32분 중앙대가 한 번의 역습으로 결정적인 찬스를 잡았다. 상대 뒷공간을 파고든 양승현이 페널티 박스 부근에서 상대 태클에 쓰러졌다. 주심은 한 발 늦게 태클한 용인대 수비수 김민서에게 경고를 내줬다. 왼발잡이 이태경이 프리킥 키커로 나섰다. 이태경이 골문 우측 상단을 노리고 왼발로 감아찬 공이 그대로 골문에 빨려들어갔다. 용인대의 추격 의지를 꺾는 쐐기골이었다. 용인대는 포기하지 않았다. 후반 40분 이수호가 상대 문전 앞에서 헤더로 연결한 공을 홍석환이 반대편에서 잡아 오른발 발리슛을 쐈지만 골키퍼의 슈퍼세이브에 막혔다. 용인대가 후반 42분 조영제 진동환을 빼고 고준서 김규민을 투입하며 마지막 교체카드를 소진했다.

후반 추가시간 2분, 용인대가 늦게나마 추격골을 터뜨렸다. 코너킥 상황, 용인대 이수호가 문전 혼전을 틈타 감각적인 힐킥으로 골망을 흔들었다. 후반 추가시간 4분 코너킥 상황에서 김우진이 헤더가 골대 위로 뜨면서, 경기는 중앙대의 2대1 승리로 끝났다.

합천=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com