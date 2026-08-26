[K리그1 현장리뷰] 다 이겨놓고도 자멸...'문민서 멀티골' 광주, 또 못 이겼다, 강원과 2-2 무 '23경기 무승'

한국프로축구연맹

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[강릉=스포츠조선 김대식 기자]광주FC 샛별 문민서가 빛나도 팀은 승리하지 못했다. 광주는 26일 강릉하이원아레나에서 열린 강원FC와의 '하나은행 K리그1 2026' 25라운드 경기에서 2대2 무승부를 거뒀다. 최하위 광주의 무승 기록은 23경기로 늘었다.

광주는 2023시즌 K리그1 재승격 후 최대 위기다. 2라운드 인천전 이후 단 1경기도 승리하지 못하면서 '압도적' 꼴찌를 달리고 있다. 24경기 동안 거둔 승점은 겨우 11점. 11위인 김천 상무와도 승점이 2배 이상 벌어지며 최하위를 예약한 상태.

그래도 시즌을 포기할 수는 없는 노릇. 2026시즌은 김천 상무가 순위에 상관없이 K리그2로 강등되기 때문에 광주가 12위로 시즌을 마친다고 해도, 승강 플레이오프라는 마지막 기회가 남아있다. 그 기회라도 붙잡으려면 지독하게 스며든 '패배 의식'을 걷어내야만 했다. 방법은 승리뿐. 이정규 광주 감독은 "선수들이 심리적으로 불안하고, 급한 면이 있다. 이 부분을 잡으려면 승리밖에 답이 없다"고 했다.

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그토록 간절했던 광주의 승리가 이뤄지는 것처럼 보였다. 2004년생 유망주 문민서가 해결사로 나섰다. 전반 5분 만에 선제골을 터트렸다. 홍철이 실수하며 공을 잡은 바 루아가 전진하다가 문민서에게 내줬다. 문민서의 슈팅이 강투지 발에 맞고 굴절되면서 골대 안으로 들어갔다.

오랜만에 피어오른 승리의 향기, 광주는 선수비 후역습을 통해 실리적으로 임했다. 전략은 적중했다. 전반 43분 바 루아가 역습에 나섰다. 강투지가 바 루아에게 반칙을 범했고, 주심은 페널티킥을 선언했다. 키커로 나선 문민서가 침착하게 성공했다. 4월 26일 FC안양전(2대5패) 이후 4달 만에 나온 광주의 멀티골 경기. 후반 24분 홍철의 퇴장으로 광주는 더 유리해졌다.

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그러나 역시 뒷심 부족이 치명적이었다. 후반 43분 코너킥에서 강투지에게 실점하면서 갑자기 흔들렸다. 2분 뒤 김동현의 중거리 슈팅까지 터지면서 승부는 원점이 됐다. 승리를 코앞에서 놓친 광주였다.

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문민서의 지독한 징크스도 이어졌다. '광주 3년차' 문민서는 팀의 현재이자 미래지만 이상한 징크스를 가지고 있었다. 문민서가 리그에서 골을 넣으면 승리하지 못한다는 징크스. 누구보다 깨고 싶었을 징크스를 직접 깰 수 있었지만 원하는 결과가 아니었다. 광주는 23경기 연속 승리하지 못하며 해체된 상주 상무 이후 K리그1 최장 무승 기록을 세웠다.

강릉=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com