미쳤다! 추가시간에만 두 골 대역전 드라마! '정재희 1골-1도움' 대전, 울산에 2-1 역전승 '홈 3연승+최근 6경기 5승1패'[현장 리뷰]

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[대전=스포츠조선 박찬준 기자]대전하나시티즌이 추가시간 대역전 드라마를 썼다.

대전은 26일 대전월드컵경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 25라운드에서 후반 추가시간에만 두 골을 몰아치며 2대1 대역전승을 거뒀다. 2연승에 성공한 대전은 승점 32점으로 9위로 뛰어올랐다. 울산은 3연패에 빠지며, 그대로 3위(승점 37)에 머물렀다.

대전은 4-2-3-1 카드를 꺼냈다. 디오고가 최근 3경기 연속 득점을 기록 중인 주민규 대신 최전방에 선게 눈에 띄었다. 2선에는 마사를 축으로 서진수와 정재희가 좌우에 포진했다. 중원은 김봉수와 이순민이 꾸렸다. 포백은 이명재-조성권-하창래-김문환이 구성했다. 이창근이 골키퍼 장갑을 꼈다. 주앙 빅토르, 루빅손, 밥신, 주민규, 김준범, 강윤성 등이 벤치에 앉았다.

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울산은 3-4-3으로 맞섰다. 올 시즌 대전을 상대로 한 두 번의 맞대결에서 모두 공격포인트를 기록한 이동경이 제로톱으로 나섰다. 좌우에는 에릭과 이진현이 자리했다. 중원은 토마스와 이규성이, 좌우에는 조현택과 장시영이 포진했다. 스리백은 트로야크-정승현-서명관이 꾸렸다. 조현우가 골문을 지켰다. 말컹, 보야니치, 김영권, 이희균, 강상우, 김영권 등이 벤치에서 출발했다.

대전이 먼저 포문을 열었다. 전반 2분 마사가 먼거리서 직접 프리킥을 시도했다. 조현우 골키퍼가 잘 막아냈다. 6분 마사가 또 한번의 중거리 슈팅을 시도했다. 크로스바를 넘어갔다. 대전의 공세가 계속됐다. 측면에서 김문환과 디오고가 컷백을 시도했지만, 모두 상대 수비에 막혔다. 코너킥 상황에서 정재희의 슈팅도 골대를 넘어갔다.

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울산이 반격했다. 10분 이동경이 왼쪽에서부터 중앙으로 파고 들어갔다. 아크 정면에서 오른발 슈팅을 시도했다. 골키퍼 정면으로 향했다. 대전의 공격은 계속됐다. 21분 마사의 기가 막힌 전진 패스를 받은 디오고가 골키퍼와 맞서는 기회를 잡았지만, 디오고의 위치가 오프사이드였다. 전반 쿨링 브레이크가 진행됐다.

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대전의 공세가 이어졌다. 32분 이명재가 왼쪽에서 날카로운 프리킥을 올렸다. 하창래가 짤라 먹는 헤더로 연결했지만, 빗나갔다. 35분 이명재가 오버래핑하며 낮게 크로스를 올렸다. 마사가 박스 중앙에서 잡아 몸을 돌렸다. 이어 때린 오른발 슈팅은 수비 맞고 나왔다. 43분에는 마사가 중거리 슈팅을 시도했지만, 조현우 골키퍼에 막혔다. 전반은 0-0으로 마무리됐다.

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대전이 후반 시작과 함께 변화를 줬다. 전반 막판 부상한 김문환과 부진했던 디오고를 빼고 강윤성과 주민규를 넣었다. 전반 4분 조성권이 어이없는 미스를 범했다. 백패스 한 볼이 제대로 킥이 되지 않았다. 이진현이 가로챘다. 골키퍼와 맞선 상황에서 침착한 왼발 슈팅으로 마무리했다. 이진현의 시즌 첫 골이자 2025년 7월 12일 대구전 이후 410일만의 골이었다.

11분 대전이 반격했다. 서진수가 왼쪽을 무너뜨리며 박스 안까지 들어갔다. 서진수의 컷백이 주민규에 연결되기 전 울산 수비가 몸을 날려 막아냈다. 14분 울산이 날카로운 기회를 만들었다. 에릭이 왼쪽에서 살짝 내준 볼을 이동경이 날카로운 크로스로 연결했다. 이진현에 향했지만, 트래핑까지 되지는 않았다.

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곧바로 울산이 두 명을 바꿨다. 에릭과 장시영을 빼고 심상민과 이희균을 넣었다. 15분 이명재가 왼쪽에서 날카로운 슈팅을 때렸다. 조현우가 멋지게 막아냈다. 울산이 곧바로 반격했다. 이진현이 중앙에서 왼쪽으로 파고들던 이희균에게 패스를 찔렀다. 이희균은 수비 한명을 제친 후 왼발 슈팅을 시도했다. 이창근이 잘 막아냈다.

대전은 19분 마사를 빼고 루빅손을 투입했다. 19분 대전이 결정적인 기회를 놓쳤다. 김봉수가 중앙에서 파고들던 서진수에게 기가 막힌 스루패스를 찔렀다. 골키퍼와 맞선 서진수는 왼발 슈팅을 시도했다. 하지만 볼은 제대로 맞지 않으며 골대를 벗어났다. 대전의 공세가 이어졌지만 마무리가 아쉬웠다. 후반 쿨링 브레이크가 진행됐다.

27분 울산이 두 명을 바꿨다. 이진현과 트로야크를 빼고 강상우와 김영권을 넣었다. 33분 대전의 김봉수가 서진수와의 기가 막힌 2대1 패스로 울산 박스까지 파고들었다. 하지만 슈팅 직전 울산의 수비에 막혔다. 35분 대전이 서진수 대신 김준범을 넣었다. 38분 대전의 김봉수가 박스 안에서 돌파하다 쓰러졌다. 주심은 시뮬레이션으로 경고를 줬다.

대전은 곧바로 하창래를 빼고 밥신을 넣는 승부수를 띄웠다. 39분 주민규가 짧은 패스로 만들어진 찬스를 골대 바로 앞에서 슈팅으로 연결했다. 골대를 살짝 벗어났다. 하지만 앞서 주민규의 위치가 오프사이드였다.

41분 대전이 날카로운 기회를 만들었다. 김준범의 패스가 밥신에게 이어졌다. 밥신의 슈팅은 조현우의 선방에 막혔다. 재차 리바운드된 볼을 김준범이 다시 잡아 정확한 왼발 크로스를 올렸다. 주민규가 헤더로 연결했다. 하지만 약했다. 조현우가 쉽게 잡아냈다.

추가시간 8분이 주어졌다. 대전이 49분 동점골을 넣었다. 49분 루빅손의 헤더를 정재희가 뛰어들며 마무리했다. 드라마는 끝나지 않았다. 52분 정재희가 오른쪽에서 올린 크로스를 루빅손이 머리로 밀어넣으며 승부를 뒤집었다. 대전이 홈 3연승을 완성한 순간이었다.

대전=박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com