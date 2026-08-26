'3연패' 김현석 감독 "스리백과 제로톱, 모두 다시 고민하겠다"[현장 기자회견]

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[대전=스포츠조선 박찬준 기자]"스리백과 제로톱 모두 다시 고민하겠다."

김현석 울산HD 감독의 고민이었다. 울산은 26일 대전월드컵경기장에서 열린 대전하나시티즌과의 '하나은행 K리그1 2026' 25라운드에서 후반 추가시간에만 두 골을 얻어맞으며 1대2 대역전패를 당했다. 울산은 3연패에 빠지며, 그대로 3위(승점 37)에 머물렀다.

후반 상대 실책을 틈타 이진현의 골로 앞서나간 울산은 후반 추가시간 정재희와 루빅손에게 연속골을 허용하며 무너졌다.

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경기 후 기자회견에 나선 김 감독은 "선수들 고생 많았다. 내가 부족하다는 것을 다시 느낀 경기였다. 경기 중간에 교체 타이밍도 안좋앗고, 후반 막판에 전술 코치의 어드바이스로 포메이션에 변형을 준 것이 패착이었다. 고민을 해본 문제였는데 안쪽에서 선수들의 움직임이 불안해 보였다. 그 부분을 손을 댔는데, 거기가 패착이었다. 선수들은 열심히 했는데 나의 부족함으로 경기를 잃게 돼서 미안하다"고 했다.

이어 "우리 뎁스가 두텁지 않다. 그런 부분에서 오는 어려움이 있다. 교체로 하나 풀경기로 하나 피로도는 마찬가지다. 그런 피로감들이 누적돼 있다. 그 부분을 빨리 풀어내는데 신경을 써야 한다. 전북전 끝나고 나와 코칭스태프가 포백에 대한 의견을 나눴다. 오기 전에 포백 훈련을 했다. 조금 더 그 부분에 대해 코치들과 심도 있게 논의하겠다. 다음은 홈 경기라 좋은 결과 얻을 수 있도록 하겠다"고 했다.

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울산은 이날 소극적인 플레이를 보였다. 김 감독은 "안정적인 경기를 했다고 하지는 않는다. 1-0이라는 스코어를 지키기 위해 수비에 무게 중심을 둬서, 앞으로 전진하는데 어려움이 있지 않았나 싶다"고 했다. 이어 "선수들이 휴식을 통해 회복을 하는게 관건이다. 처진 분위기를 어떤 방법으로 끌어올릴지가 중요할 것 같다. 그 부분에 대해 고민해보고, 어떤 동기부여를 줘야 하는지 생각하겠다"고 했다.

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김 감독은 계속된 패배에 전술 변화를 염두에 두는 모습이었다. 그는 "제로톱이라는 부분이, 이동경도 자기의 자리가 아니고, 에릭이나 이진현도 윙에서 세컨드 스트라이커 역할을 하는 것에 대해 변화를 줘야 하지 않을까 싶다. 야고의 부재도 크게 느껴진다. 전술적인 부분에 어떤 방향으로 가야할지 의논하겠다"고 했다.

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선수단 부상에 대해서도 답답한 모습이었다. 김 감독은 "벤지는 내전근 부상이라 쓰기 어렵다. 페드링요도 햄스트링이 좋지 않다. 윤종규와 이재익도 부상이다. 수비적으로 운영하는데 어려움이 있다. 이 부분을 어떻게 타개하고 전환시켜야 한다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com