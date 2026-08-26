[현장인터뷰] 또또또 리드 수성 실패, 이정규 감독 작심 발언 "간절함 없는 선수, 절대 경기장 내보내지 않겠다"

한국프로축구연맹

Advertisement

Advertisement

[강릉=스포츠조선 김대식 기자]이정규 광주FC 감독은 굉장히 분노했다.

광주는 26일 강릉하이원아레나에서 열린 강원FC와의 '하나은행 K리그1 2026' 25라운드에서 2대2 무승부를 거뒀다. 최하위 광주의 무승 기록은 23경기로 늘었다.

경기 후 이 감독은 "아쉬운 결과가 된 것 같다. 저희가 전반전은 준비한 대로 잘했다고 생각을 하는데 교체 선수들이나 여러 가지 부분에서 좀 변화가 있지 않아야 되나 생각했다. 어떤 마음으로 경기에 들어가는지는 모르겠지만 이제 간절함이 보이지 않는 선수들은 절대 경기장에 들어갈 수 없다는 거를 다시 한 번 얘기하고 싶다"며 힘주어 말했다.

Advertisement

광주가 리드를 하고도 맥없이 무너지는 경기가 또 나왔다. 오늘도 다 잡은 승점 3점이 2분 만에 1점이 됐다. 이 감독은 "그냥 실력이라고 생각한다. 저희가 실력이 없고 감독이 저부터가 실력이 없기 때문에 노력하는 길밖에 없을 것 같다"며 실력을 탓했다.

교체 선수들의 어떤 점이 불만스러웠는지 묻자 "항상 지금까지 준비하면서 많은 어려움들이 있었다. 절대 선수 핑계는 하지 않겠다고 이번 시즌을 다짐을 했는데, 좀 각성해야 되는 부분들이 오늘 경기에서 많이 나온 것 같다. 이 부분을 제가 계속 안고 갈 수는 없으니까 한번 얘기를 했던 것이다. 물론 나머지 열심히 해준 선수들한테는 감사한 마음이 있다. 지금 저희가 4경기 동안 굉장히 경기력이 좋았는데 이 좋은 부분은 선수들의 노력 때문이다. 몇몇 선수들 때문에 좀 안 좋은 분위기가 나오는 것 같은데 이런 부분들을 잘 잡고 가야하지 않을까 싶다"고 설명했다.

Advertisement

마지막으로 그는 "항상 저희 팬분들한테 항상 죄송스럽게 생각한다. 제가 인터뷰에서 많은 얘기는 할 수는 없지만 진심을 담아서 잘 다음 경기 잘 준비하겠다"고 했다. 강릉=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com