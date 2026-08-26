대역전 드라마 쓴 황선홍 감독 "눈물? 이 정도로 흘려서야...긴 터널을 빠져나온 느낌"[현장 기자회견]

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[대전=스포츠조선 박찬준 기자]"이 정도로 눈물을...긴 터널을 빠져나온 느낌이었다."

황선홍 대전하나시티즌 감독의 미소였다. 대전이 추가시간 대역전 드라마를 썼다. 대전은 26일 대전월드컵경기장에서 열린 울산HD와의 '하나은행 K리그1 2026' 25라운드에서 후반 추가시간에만 두 골을 몰아치며 2대1 대역전승을 거뒀다. 2연승에 성공한 대전은 승점 32점으로 9위로 뛰어올랐다. 울산은 3연패에 빠지며, 그대로 3위(승점 37)에 머물렀다.

후반 조성권의 치명적인 실수로 선제골을 내준 대전은 파상공세에도 골문을 열지 못했다. 하지만 추가시간 대역전쇼를 펼쳤다. 49분 정재희의 동점골에 이어, 52분 루빅손이 역전골을 넣었다.

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경기 후 기자회견에 나선 황 감독은 "더운데 팬들이 성원해주신 덕분이었다. 홈에서 끝까지 승리하겠다는 마음이 있어서 이긴 것 같다. 선수들에 고맙다. 이런 경기 못이기면 분위기가 가라앉을 수 있었다. 다행히 승리해서 기세를 이어갈 수 있을 것 같다"고 했다.

황 감독은 승리 후 크게 포효하는 모습이었다. 황 감독은 "승부의 세계에 사는 사람들에게 이기는 것만큼 좋은게 없다. 홈에서 오랜 기간 못이겼고, 극적인 승리가 축구를 하는 중요한 요소다. 고생한 선수들과 코칭스태프와 이 부분을 즐기고 싶었다. 긴 터널을 빠져나온 느낌이었다. 어려움에도 흔들리지 않고 같이 이겨내려는 모습이 고마웠다. 더 앞으로 나갈 수 있도록 준비해야한다"고 했다.

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눈물을 흘렸나는 질문에 "땀을 닦은거다. 이정도 가지고 눈물까지는 아니다. 축구를 하는 이유도 팬들에게 이런 모습을 보여드리는게 고무적이라 생각한다. 이럴때 아니면 언제 즐기겠나. 하루라도 시간을 나누고 싶다"고 했다.

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대전은 또 다시 가을이 되자 좋은 모습을 보이고 있다. 황 감독은 "그런 평가가 죄송하다. 사실 이기고 싶은 마음에, 우승하겠다는 강박관념때문에 전술도 바꾸고 선수들에게 무거운 짐을 줬다. 그런 부분을 심플하게 접근하고 잘하려고 했다. 가을 뿐만 아니라 1년 내내 잘해야 한다. 팬들이 인내심을 가져서 감사하다. 보답하기 위해 최선을 다하겠다"고 했다.

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마사가 교체된 후 연속골로 승리한 것도 이날 고무적인 부분이었다. 황 감독은 "마사가 있으면 확실히 날카롭다. 하지만 모든 경기를 다 뛸 수는 없다. 전 선수를 활용해야 한다. 활용할 수 있는 선수들을 써야 한다. 컨디션적으로 선수들이 준비 잘해야 한다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com