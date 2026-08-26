'한가위 충북 지역 특산품으로 준비하세요' 충북청주FC 온라인 쇼핑몰 '아고라', 추석 특별전 개최

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[스포츠조선 박찬준 기자]충북청주프로축구단(대표이사 김현주)이 운영하는 온라인 쇼핑몰 '아고라(AGORA)'가 추석을 맞아 충북 지역의 다양한 상품을 한자리에서 만나볼 수 있는 '2026 아고라 추석 선물 특별전'을 진행한다.

이번 특별전은 아고라의 역할을 구단 MD 판매에 한정하지 않고, 충북 지역의 우수한 상품을 팬과 소비자에게 소개하고 지역 업체의 새로운 판로를 지원하는 지역 상생형 온라인 플랫폼으로 확대하기 위해 기획됐다.

충북청주FC는 추석을 앞두고 명절 선물 수요가 증가하는 시기에 맞춰 충북에서 생산되거나 지역의 특색과 경쟁력을 갖춘 상품을 중심으로 특별전을 구성했다. 특히 기존 아고라 입점 브랜드와 구단이 다양한 협업을 이어온 지역 업체들을 중심으로 참여 범위를 확대해 지역 상품의 판매와 홍보를 지원한다.

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이번 특별전에서는 명절 선물로 활용할 수 있는 다양한 지역 상품을 선보이며, 충북 지역의 우수한 상품과 생산자·업체를 팬들에게 알릴 예정이다.

주요 상품으로는 굿이뮨의 '굿이뮨 실크 아미노산 프리미엄 3g', 코메가의 '코메가 생들깨기름', 충북인삼농협의 대표 제품군 5종, 명품축산물의 대표 제품군 6종 등이 마련됐다.

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또한 다양한 제품군을 바탕으로 기업 및 기관을 대상으로 한 명절 선물용 단체 주문도 가능하다. 단체 주문을 희망하는 경우 구단 사무국 또는 아고라를 통해 문의할 수 있다.

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소비자들은 아고라를 통해 충북 지역의 다양한 상품을 온라인에서 편리하게 비교하고 구매할 수 있다. 참여 업체들은 충북청주FC가 보유한 팬층과 온·오프라인 홍보 채널을 활용해 상품을 알리고 새로운 고객과 접점을 넓힐 수 있을 것으로 기대된다.

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특히 충북청주FC는 이번 특별전을 시작으로 아고라를 스포츠와 지역 산업을 연결하는 커머스 플랫폼으로 지속 확대한다는 계획이다. 구단의 팬덤과 홍보 인프라를 지역 업체 및 생산자와 연계해 지역 상품의 인지도를 높이고 실질적인 판매 기회까지 창출하는 것이 목표다.

김현주 대표이사는 "이번 추석 특판은 아고라가 단순히 구단 상품을 판매하는 공간을 넘어 지역의 다양한 상품과 팬들을 연결하는 플랫폼으로 한 단계 더 나아가기 위한 첫걸음"이라며 "팬들에게는 충북의 좋은 상품을 소개하고, 지역 업체에는 새로운 판로와 홍보 기회를 제공할 수 있도록 앞으로도 다양한 기획을 이어가겠다"고 밝혔다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com