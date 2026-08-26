[현장인터뷰] 10명으로 만든 기적의 무승부...정경호 감독 "포기하지 않은 선수들의 의지 덕분"

한국프로축구연맹

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[강릉=스포츠조선 김대식 기자]정경호 강원FC 감독은 선수들의 의지가 만든 승점 1점이라고 했다.

강원은 26일 강릉하이원아레나에서 열린 광주FC와의 '하나은행 K리그1 2026' 25라운드에서 2대2 무승부를 거뒀다.

경기 후 정 감독은 "평일에 응원와주신 팬들에게는 죄송하다. 이기지 못했다. 어떻게 보면 2-0로 지고 있다가 2-2로 비긴 거점은 굉장히 긍정적이라고 볼 수 있겠지만 또 한편으로는 되게 아쉬움이 많은 경기였던 것 같다"고 경기를 돌아봤다.

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"부상 선수랑 빠져 있는 선수가 많이 있었지만 그래도 빠른 축구를 하기 위해서 준비를 했었다. 우리의 순간적인 실수로 실점하면서 조금 힘들어졌다. 고참인 홍철이 퇴장 당했음에도 불구하고 우리 선수들이 뭔가 하나로 응집되고 끈기가 만들어졌다. 10명으로 11명을 이긴다는 게 쉽지 않는데 팀 정체성 그리고 우리 팀이 진짜 죽지 않았다는 걸 보여줬다. 하나로 뭉쳐서 이런 끈질기게 끝까지 추격하고, 책임감 있는 경기를 했다"고 평가했다.

이어 "막판 박청효의 선방도 있었지만 골대로 들어가는 공을 이기혁이 걷어낸 것이 정말 우리 팀에게는 터닝 포인트가 된 것 같다. 정말 몸 상태가 좋지 않은데 끝까지 뛰어준 이기혁에게 감사하다. 한 명 없는 상황에서 2대2까지 만들어준 우리 선수들에게 정말 감사하다"고 했다.

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사실 경기 초반 경기력은 낙제점이었다. 광주를 상대로 방심한 것처럼 보일 정도. "사실 나오지 말았어야 될 미스들이 나오면서 역습을 주고 또 실점까지 했던 점은 다시 한 번 곱씹어봐야 되지 않나 그래서 저도 그 부분에 대해서는 다시 한 번 좀 심각하게 고민을 좀 할 필요가 있다"고 했다.

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정 감독은 전술, 전략이 아닌 선수들이 가져온 승리라고 했다. "중요했던 건 선수들의 의지였다. 선수들이 끝까지 오늘 어떻게든 한 골 넣고 뒤집어 보겠다, 끝까지 따라가야 되겠다면서 끝까지 했던 점이 다음 경기에서도 큰 동력이 될 것 같다"고 했다.

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전반기에 활약이 많이 없었던 김동현은 동점골, 이승원은 전반 교체로 들어가 안정적인 경기력을 보였다. "김동현은 울산전 이후 기회를 받으면서 열심히 해주고 있다. 득점까지 터트리며 팀에 굉장한 활력소가 되어준다. 이승원에게는 미안하다. 사실 발목이 안 좋아서 후반 20~30분만 출전시키려고 했는데, 뜻하지 않게 고영준 선수가 부상당해 많이 뛰게 됐다. 모든 선수들에게 감사하다"고 칭찬했다. 강릉=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com