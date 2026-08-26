[오피셜]'로드리 떠난 공백 2007년생 미래로 메웠다' 맨체스터 시티, 모로코 국대 영건 미드필더 부아디 영입..'이적료 무료 1억유로 합의, 5년 계약'

맨시티로 이적한 부아디 캡처=맨체스터 시티 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 부자 구단 맨체스터 시티가 모로코 국가대표 미드필더 영건 아유브 부아디 영입을 확정했다. 이적료 약 1억유로(옵션 포함)를 전 소속팀 프랑스 릴에 지급하기로 합의했다. 부아디는 맨시티와 장기 계약했다. 기간은 5년으로 알려졌다. 등번호 32번 유니폼을 입게 됐다. 맨시티와 릴 두 구단은 26일(한국시각) 부아디의 이적을 마무리했다고 공식 채널을 통해 알렸다.

맨시티 새 사령탑 엔조 마레스카 감독은 로드리가 FC바르셀로나로, 베르나르두 실바가 레알 마드리드로 떠난 중원에 보강이 필요했다. 맨시티는 이번 여름 이적시장에서 향후 10년을 보고 젊고 발전 가능성이 큰 부아디에 주목했다. 만 18세의 부아디는 엘리엇 앤더슨, 피어스 찰스, 제레미 몽가, 마티스 드투르베, 제로니모 룰리의 영입에 이은 이번 여름 맨시티의 6번째 영입 선수다. 부아디는 특히 북중미월드컵에서 모로코 대표 선수로 매우 인상적인 활약을 펼쳤다.

맨시티로 이적한 부아디 캡처=맨체스터 시티 구단 SNS

부아디는 공식 채널을 통해 "오늘은 나와 내 가족에게 매우 특별한 날이다"라며 "맨시티는 나에게 세계 최고의 클럽이다. 이곳에 오게 돼 꿈만 같고 내 자신을 맨시티 선수라고 부를 수 있게 됐다. 나는 최고 수준의 선수가 되고 정상에 오르기 위해 인생의 대부분을 열심히 노력하며 보냈다. 나는 수년 동안 맨시티를 지켜보았고 그들의 플레이 방식을 사랑한다. 맨시티는 항상 뛰어난 품질의 축구를 하려고 노력한다. 그리고 맨시티는 자신들이 승자라는 것을 보여주었다. 이 클럽은 승리를 위해 만들어진 느낌이다"라고 말했다. 부아디의 맨시티 데뷔전은 빠르면 29일 크리스털 팰리스와의 원정 경기될 수 있다.

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맨시티로 이적한 부아디 캡처=맨체스터 시티 구단 SNS

2007년생 부아디는 2023년 프로 1군 데뷔 이후 릴에서 96경기에 출전했다. 만 16세의 나이에 성인 무대 데뷔전에서 프랑스 팀 역사상 최연소 출전했다. 2024년 릴이 유럽챔피언스리그에서 레알 마드리드를 상대로 거둔 승리에서 주연 역할을 하며 세계 무대에 이름을 알렸다.

앞으로 부아디는 수비형 미드필더로 수비라인 바로 앞에서 플레이메이커 역할을 맡게 된다. 박스 투 박스 미드필더로 부아디 보다 좀더 앞에서 경기를 풀어갈 앤더슨을 보완하기도 할 것이다.

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맨시티의 여름 시장 선수 영입은 현재 진행형이다. 맨시티는 첼시의 아르헨티나 국가대표 미드필더 엔조 페르난데스 영입을 위해 제안을 건넬 예정이라고 한다. 이적료 협상이 관건이다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com