포스텍, 감히 나를 빼? 분노한 호날두→결과는 판정패…호날두 나가자, 알 나스르 '기적 같은 역전승'

사진=더선

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[스포츠조선 강우진 기자]크리스티아누 호날두가 엔제 포스테코글루 감독의 교체 결정에 분노를 표출했다. 그러나 호날두가 빠진 알 나스르는 기적 같은 역전에 성공했다.

영국 더선은 26일(한국시각) '호날두는 알 나스르의 포스테코글루 감독이 자신을 교체하자 격분했지만, 알이티파크전에서 팀이 극적인 역전승을 거두면서 감독의 결정은 결과적으로 정당화됐다'고 보도했다.

호날두는 이날 열린 경기에서 팀이 0-2로 뒤진 채 전반전을 마친 뒤 교체되자 팔을 벌려 보였다. 그는 벤치 쪽으로 터덜터덜 걸어가면서 어깨를 으쓱하고 두 팔을 벌리는 등 감독의 교체 결정에 불만을 드러냈다.

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알 나스르는 한 명이 부족한 상태로 경기를 치르고 있었기에 변화가 필요했다. 포스테코글루 감독은 흐름을 바꾸기 위해 호날두 대신 미드필더 압둘라 알카이바리를 투입하기로 했다. 이후 압둘라 알함단과 사미 알나제를 차례로 투입했다. 호날두가 나간 영향이었을까. 후반 29분 사디오 마네가 득점에 성공했다. 3분 뒤에는 압둘레라 알아므리가 동점골을 넣으면서 스코어는 2-2 동점이 됐다. 그리고 추가시간에 마네가 수비 뒷공간을 파고들어 단독으로 질주한 뒤 침착하게 득점하면서 알 나스르가 극적인 역전승을 거뒀다.

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경기가 끝난 후 포스테코글루 감독은 "호날두를 빼는 것을 포함해 교체를 단행했을 때, 나는 들어가는 선수들이 경기에서 영향을 미칠 수 있다고 믿었다"며 "나는 선수들을 돕기 위해 이곳에 왔고, 모든 교체 선수가 승리에 기여했기 때문에 자랑스럽다"고 말했다.

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이어 "나는 내가 보고 느끼는 것을 바탕으로 팀을 돕기 위해 여기 있다"며 "그리고 모두가 알다시피 호날두는 오랫동안 경기를 뛰지 못했다"고 덧붙였다.

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호날두는 과거에도 감독의 교체 결정에 여러 차례 불만을 드러낸 바 있다. 새롭게 동행을 시작한 포스테코글루 감독과도 시작부터 마찰을 빚고 있다. 이번 시즌 이들의 기싸움이 팀의 우승에 어떤 영향을 미칠지가 주목할 요소다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com