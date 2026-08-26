[오피셜]'김민재, 굿바이' 토트넘 EPL 잔류 주인공 '임대생' 주앙 팔리냐, 바이에른 뮌헨→벤피카 완전 이적..'4년 계약, 이적료 최대 1900만유로 합의'

벤피카로 이적한 주앙 팔리냐 캡처=벤피카 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]토트넘의 프리미어리그 잔류를 이끈 주인공 주앙 팔리냐가 새로운 클럽을 확정했다. 포르투갈 국가대표이기도 했던 그는 고향 포르투갈의 명문 벤피카로 이적했다. 2030년 6월까지 총 4년 계약했다. 벤피카는 팔리냐의 전 클럽 독일 바이에른 뮌헨에 이적료로 최대 1900만유로를 지불하기로 합의했다.

벤피카와 뮌헨 두 구단은 26일(한국시각) 일제히 팔리냐의 이적 절차가 모두 마무리됐다고 공식 채널을 통해 알렸다. 기본 이적료 1400만유로에 옵션 500만유로가 더해지는 조건이라고 한다.

벤피카로 이적한 주앙 팔리냐 캡처=벤피카 구단 SNS

바이에른 뮌헨 구단은 성명서에서 "만 31세의 포르투갈 국가대표 팔리냐가 자신의 프로 커리어를 스포르팅에서 시작했던 고향 리스본으로 돌아갔다"고 전했다.

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바이에른 뮌헨은 2024년 여름, EPL 풀럼에서 팔리냐를 영입했다. 당시 이적료로 5100만유로를 지불했다.뮌헨에서의 첫 시즌은 불운했다. 연이은 부상과 적응 실패로 17경기 출전에 공격포인트가 하나도 없었다. 한 시즌을 분데스리가에서 보낸 그는 2025년 여름, 토트넘으로 임대를 떠나 2025~2026시즌을 보냈다. 팔리냐는 지난 시즌 정규리그 마지막 라운드 에버턴과의 경기에서 결승골을 터트려 토트넘의 1대0 승리를 이끌었다. 그 승리와 승점 3점으로 토트넘은 17위로 시즌을 마치며 2부 강등을 모면했다. 토트넘 사령탑 로베르토 데 제르비 감독은 팔리냐의 잔류를 희망했지만 이적료 등 조건이 맞지 않은 것으로 알려졌다. 팔리냐는 이번 여름 이적시장에서 최근까지 EPL 애스턴 빌라, 뉴캐슬 등과 연결되기도 했다.

벤피카로 이적한 주앙 팔리냐 캡처=벤피카 구단 SNS

하지만 그의 최종 선택지는 벤피카였다. 벤피카는 1995년생 팔리냐와 이번에 계약하면서 바이아웃으로 5000만유로 조항을 포함했다고 한다. 팔리냐의 현재 시장가치는 1430만유로다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

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