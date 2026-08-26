'이거 끝까지 가보자' 아틀레티코 회장의 "자격 없다"는 비난에 FC바르셀로나 회장의 반격 "1억유로 제안 받아라"

epa13179144 FC Barcelona's President Joan Laporta (L) and Al Ahly's board member Tarek Kandil attend the Joan Gamper Trophy soccer match between FC Barcelona and Al Ahly, in Barcelona, Spain, 19 August 2026. EPA/ALEJANDRO GARCIA

Atletico Madrid's Argentine forward #19 Julian Alvarez is pictured during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Villarreal CF at Metropolitano Stadium in Madrid on August 23, 2026. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]"우리는 그 선수에게 매우 관심이 많다."

스페인 명문 FC바르셀로나의 후안 라포르타 회장이 아르헨티나 국가대표 공격수 훌리안 알바레즈(아틀레티코 마드리드) 영입에 대한 관심을 재확인했다. 바르셀로나 구단은 26일 구단 공식 채널을 통해 라포르타 회장의 발언을 알렸다. 그 영상을 통해 라포르타 회장과 구단의 의지를 다시 드러낸 것이다. 그는 아틀레티코 마드리드를 향해 그동안 알바레즈 영입 협상이 어떻게 진행되어 왔는지를 설명했다. 라포르타 회장은 알바레즈의 소유권을 가진 아틀레티코 구단과의 충돌을 피하며 침착한 태도를 취했다.

Barcelona's President Joan Laporta (L) gestures before the 61st Joan Gamper Trophy football match between FC Barcelona and Al Ahly FC at the Camp Nou Stadium in Barcelona on August 19, 2026. (Photo by Lluis GENE / AFP)

라포르타 회장은 "우리는 그 선수에게 매우 관심이 많으며, 우리의 제안이 받아들여지기를 바란다. 우리는 아틀레티코 마드리드에 대한 최대한의 존중을 담아 이 작업을 진행하고 있으며, 그들이 이번 여름 이적 시장 동안 이적시킬 의향이 있다면 우리가 이미 제시한 제안에 따라 선수를 매수할 준비가 되어 있다. 그걸 아틀레티코가 알기를 바란다"고 말했다. 또 그는 그동안 바르셀로나 구단이 알바레즈를 두고 아틀레티코와 진행한 전반적인 과정과 협상 내역을 설명했다. 이적료 1억유로를 제시했다가 단칼에 거절당했다. 이후 레알 마드리드는 플로렌티노 페레즈 회장이 구단 회장 선거에서 재선임된 후 공개적으로 이적료 1억5000만유로를 제시하기도 했다. 아틀레티코는 레알 마드리드의 제안도 거부했다.

Advertisement

epa13166237 Atletico Madrid's president Enrique Cerezo during the presentation of Spanish defender Alejandro Grimaldo (not at the image) as new player of Atletico Madrid at Metropolitano stadium in Madrid, Spain on 13 August 2026. Grimaldo has signed for 20 euro millions from Bayer Leverkusen. EPA/Kiko Huesca

이번 라포르타 회장의 발언 영상은 최근 아틀레티코 마드리드 엔리케 세레소 회장의 발언 이후 나온 점을 주목할 필요가 있다. 그는 "알바레즈에 대한 끊임없는 질문들로 이번 여름은 다소 복잡했다. 하지만 그가 아틀레티코 마드리드 선수라는 사실에는 변함이 없다"면서 "알바레즈는 항상 아틀레티코 선수였다. 우리는 그를 팔 생각이 전혀 없었다. 바르셀로나는 이러한 상황에서 조치를 취할 능력이 없었다. (협상에) 걸맞은 모습을 보여주지 못했다"고 말했다. 한마디로 좋은 '물건'을 살 돈도 없으면서 간을 봤다고 비꼬은 것이다.

epa13162852 Atletico Madrid's player Julian Alvarez attends a training session at the Atletico de Madrid Sports City in Majadahonda, Madrid, Spain, 12 August 2026. EPA/Kiko Huesca

알바레즈는 북중미월드컵 기간 동안 꿈을 이루기 위해 아틀레티코를 떠나고 싶다는 의사를 밝혔다. 이적 희망 구단을 FC바르셀로나로 꼭 찍었다. 그는 아틀레티코 구단에 복귀해 프리시즌 훈련에 합류하자마자 다시 이적을 원했다. 디에고 시메오네 감독, 길 마린 CEO, 세레소 회장 누구도 알바레즈는 이번 여름에 다른 팀으로 보낼 생각이 없었다. 특히 라리가에서 경쟁할 라이벌 바르셀로나로는 더더욱 보내기 어려웠다. 알바레즈는 아틀레티코와 2030년 6월까지 계약돼 있다. 구단 계약서 상의 바이아웃은 5억유로로 알려졌다. 다른 클럽들이 알바레즈를 원한다면 천문학적 금액인 5억유로를 지불하면 바로 이적할 수 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

Advertisement