"하루 세 탕 혹독한 훈련 이겨낸 선수들 고맙다" 밸런스 축구로 3년만에 3관왕 차지한 오해종 중앙대 감독, 안주 없이 '4관왕' 도전[합천 현장]

오해종 중앙대 감독. 사진(합천)=윤진만 기자

사진제공=한국대학축구연맹

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[합천=스포츠조선 윤진만 기자]"무더운 여름에 혹독한 하루 세 번 훈련을 군말 없이 소화해 준 선수들에게 고맙다는 말을 전하고 싶다." 오해종 중앙대 감독이 올해 3관왕의 공을 제자들에게 돌렸다.

중앙대는 26일 경남 합천 군민체육공원에서 열린 용인대와의 제21회 1·2학년 대학축구연맹전 죽죽장군기 결승전에서 2대1로 승리하며 2018년 마지막 우승 이후 이 대회에서 8년 만의 트로피를 들었다. 지난 1월 1·2학년 대학축구대회에서 창단 첫 우승을 차지한 중앙대는 7월 백두대간기 추계연맹전 우승을 포함해 올해 3관왕 쾌거를 이뤘다. 2021년 중앙대 지휘봉을 잡아 2023년 4관왕 이후 3년 만에 팀을 다시 대학 축구 정상에 올려놓은 오 감독은 "지도자 인생에 한 번도 힘든 3관왕을 두 번이나 할 수 있어 정말 감사하다. 이왕 3관왕을 했으니, 11월 왕중왕전까지 차지해 4관왕을 달성해 보겠다"라고 힘주어 말했다. 용인대는 올해 2전 3기 끝에 준결승을 통과하며 결승 무대를 누빈 것에 만족해야 했다.

경기력은 거짓말을 하지 않았다. 중앙대는 이번 대회에서 단연 최고의 페이스를 자랑했다. 승부차기를 펼친 16강 홍익대와의 경기를 제외하면 고비 없이 우승에 골인했다. 결승전 포함 7경기에서 총 22골을 넣고 단 4골만을 내줬다. 60세 베테랑 지도자인 오 감독은 공격 축구가 득세하는 대학 축구판에서 밸런스를 강조한 축구로 성과를 내고 있다.

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전반 초반 주도권을 내주며 끌려가던 중앙대는 전반 33분 선제골을 넣으며 기선을 제압했다. 윙어 최강민이 풀백 이수로와 2대1 패스로 상대 수비진을 단번에 허문 뒤 날카로운 오른발 슛으로 골망을 갈랐다. 전북 현대 유스팀인 영생고 출신인 최강민은 "오늘은 팀에 피해가 가지 않도록 최선을 다해 뛰겠다는 생각뿐이었는데, (이)수로의 스루패스가 정말 좋았다"라며 이날 퍼포먼스가 전북 구단에 어필이 되었으면 좋겠다고 솔직히 말했다.

전반을 1-0으로 마친 중앙대는 후반 시작 후 20여분간 수세에 몰렸지만, 후반 33분 이태경의 그림같은 왼발 프리킥이 골망에 꽂히며 승부에 쐐기를 박았다. 후반 추가시간 47분 이수호에게 추격골을 허용했으나, 우승 전선에는 이상이 없었다. 중앙대는 개인상도 독식했다. 오 감독이 최우수지도자상, 이태경이 최우수선수상, 황지성이 수비상, 우규정이 골키퍼상을 각각 받았다.

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27일엔 선문대와 동명대가 제21회 1·2학년 대학축구연맹전 황가람기 결승에서 우승컵을 다툰다.

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합천=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

◇제21회 1·2학년 대학축구연맹전 죽죽장군기 수상 내역

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최우수선수상=이태경(중앙대)

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우수선수상=김민서(용인대)

영플레이어상=홍석환(용인대)

득점상=백승준(대구과학대)

수비상=황지성(중앙대)

골키퍼상=우규정(중앙대)

최우수지도자상=오해종 감독(중앙대)

우수지도자상=박준홍 감독, 신동근 코치, 이윤호 코치(이상 용인대)

페어플레이상=인제대