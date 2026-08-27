'정정용 감독님 보고 계시죠?' 중앙대 3관왕 주역 최강민, "(김)예건이는 보고 배울게 많았던 후배…전북에서 뛸 자신 있습니다"[합천 현장인터뷰]

중앙대 최강민. 사진(합천)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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[합천=스포츠조선 윤진만 기자]"자신 있습니다." 중앙대의 3관왕을 이끈 '전북 현대 유스' 최강민이 짧고 굵은 한 마디로 전북 구단에 '어필'했다.

최강민은 26일 경남 합천 군민체육공원 2구장에서 열린 용인대와의 제21회 1·2학년 대학축구연맹전 죽죽장군기 결승전에서 귀중한 선제골로 팀의 2대1 승리를 이끌었다. 중앙대는 지난 1월 1·2학년 대학축구대회, 7월 백두대간기 추계연맹전 우승을 포함해 올해 3관왕을 달성하며 명실상부 대학 축구 최고의 팀으로 우뚝 섰다.

최강민은 대회 후 "친구들, 형들과 함께 우승할 수 있어서 너무 좋다"라고 우승 소감을 말했다. 우승 비결에 대해선 "중앙대는 선수 개개인 기량도 좋지만, 팀을 위해 뛰는 선수들도 많다. 오해종 감독이 지시를 했을 때 선수들이 잘 수긍한다"라고 했다.

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측면 공격수로 선발 출전한 최강민은 0-0 팽팽하던 전반 33분 풀백 이수로와의 이대일 패스로 상대 수비진을 허문 뒤 날카로운 오른발 슈팅으로 선제골을 갈랐다. "이수로의 '수로패스'(스루패스)가 너무 좋아서 좋은 슈팅 각도가 나왔다"며 "팀에 피해를 주지 않고자 뛰었을 뿐인데, 좋은 퍼포먼스가 나온 것 같다"라고 말했다.

최강민은 전북 유스인 영생고 출신. 꿈은 당연히 '전주성'에서 뛰는 것이다. 그는 "앞으로 내 장점을 살리고, 과감한 선수가 되고 싶다"라고 했다. 당장 전북의 부름을 받더라도 자신이 있다고 힘주어 말했다.

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최강민은 영생고 시절 두 살 터울인 '축구 신동' 김예건(즈베즈다)와 호흡을 맞췄다. 최강민은 "예건이는 애초에 축구를 잘하고 유명했던 선수였다. 그래서 질투심보다는 (후배지만)많이 배웠던 것 같다. 예건이가 전북 유니폼을 입고 뛰는 모습을 보면서 나도 전주성에서 뛰고 싶다는 생각을 했다"라고 말했다.

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합천=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com