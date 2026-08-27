미친 극찬! "토트넘 손흥민+케인 섞은 공격수 영입"…골결정력과 양발 능력 갖춘 학포

사진=바이에른 뮌헨

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼가 손흥민과 해리 케인을 합쳐 놓은 선수를 영입 대상으로 여전히 예의주시하고 있다는 소식이다. 주인공은 코디 학포다.

영국 기브미스포츠는 26일(한국시각) '토트넘은 9월 2일 이적시장 마감 시한 전에 세 번째 공격진 영입을 완료하기 위해 움직이고 있으며, 리버풀 공격수 코디 학포를 영입 대상으로 삼고 있다'고 보도했다.

토트넘은 맨체스터 시티에서 사비우를 영입했다. 오마르 마르무시까지 토트넘 입성을 눈앞에 두고 있다. 토트넘은 여기서 더 공격진 강화를 원한다. 지난 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 1라운드에서 브렌트포드에게 충격적인 0-3 완패를 당했기 때문이다.

Advertisement

AP연합뉴스

로베르토 데 제르비 토트넘 감독은 히샬리송이 부진한 모습을 보인 뒤 자신이 원하던 추가 스트라이커 옵션을 데려오길 바라고 있다. 그는 부상에서 복귀할 예정인 데얀 쿨루세브스키와 마티스 텔 등과 경쟁할 수 있도록 또 다른 측면 공격수도 영입하기를 원하고 있다.

토크스포츠의 알렉스 크룩 기자에 따르면 토트넘은 리버풀에서 학포를 영입하기 위해 적극적으로 움직이고 있다. 학포 역시 토트넘 이적에 긍정적인 입장을 보이고 있는 것으로 전해졌다.

Advertisement

학포는 토트넘의 레전드인 손흥민과 케인을 섞어 놓은 선수라는 평가를 받고 있다. 두 선수 모두 토트넘 팬들에게 영웅과 같은 존재였다. 경기장에서 보여준 뛰어난 능력과 함께 수많은 승리를 만들어냈다. 학포가 케인의 골 결정력과 피지컬에 손흥민과 유사한 양발 능력을 겸비했다는 주장이 나온다.

Advertisement

매체는 '학포는 케인과 비슷하게 공중볼 경합에서 우위를 점할 수 있으며, 세계 최고의 골잡이 중 한 명'이라며 '손흥민과 비슷한 점도 많이 찾아볼 수 있다'고 설명했다.

로이터연합뉴스

Advertisement

기브미스포츠는 '학포는 손흥민이 전성기에 보여줬던 폭발적인 스피드를 갖추고 있지는 않을 수도 있다'면서도 '하지만 손흥민처럼 양발을 효과적으로 사용할 수 있으며, 경기 상황에서의 판단과 의사결정 능력이 뛰어난 영리한 선수다'고 전했다.

토트넘 입장에서는 학포가 손흥민과 케인을 섞어 놓은 듯한 느낌만 주더라도 절반의 성공을 거뒀다고 볼 수 있다. 그들의 골 결정력을 가진 공격수가 그만큼 절실하다.

Advertisement

매체는 '케인과 손흥민은 토트넘에 있어 대체할 수 없는 선수들이다'면서도 '하지만 학포를 영입한다면 토트넘 팬들은 두 선수의 장점을 어느 정도 다시 맛볼 수 있을지도 모른다'고 강조했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com