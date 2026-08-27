'손흥민 애착 인형' 결국 토트넘 떠난다…AS 모나코 임대 영입 접근 "결별 가능성 커"

사진=스포츠 바이블

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[스포츠조선 강우진 기자]손흥민의 '애착 인형'이었던 파페 마타르 사르가 토트넘 홋스퍼를 떠날 것으로 보인다.

영국 토트넘 홋스퍼 뉴스는 26일(한국시각) '토트넘은 이적시장 마감일 전에 사르와 결별할 가능성이 크다'며 '그는 로베르토 데 제르비 감독의 계획에 포함되지 않은 것으로 보이며, 프리시즌 동안 경기에 나서지 못했다'고 보도했다.

사르는 튀르키예의 명문팀 갈라타사라이와 연결돼 왔으며, 일각에서는 이미 이적을 위한 개인 조건에 합의했다는 주장까지 나왔다. 그러나 사르는 이제 프랑스 복귀 가능성이 제기되면서 완전 이적보다는 임대 이적 쪽으로 팀을 떠날 가능성이 더 커 보인다.

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앞서 유럽축구 이적시장 전문가 파브리지오 로마노는 AS 모나코가 사르를 임대로 영입하기 위해 접근했다고 전했다. 그의 연봉과 향후 계획에 대한 논의도 이미 이뤄진 것으로 알려졌다.

사진=홋스퍼 래인

사르는 손흥민이 주장으로 토트넘에서 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 트로피를 들던 당시 함께한 선수다. 손흥민이 떠난다는 소식을 들은 후 슬픈 감정을 드러내면서 화제를 모았다. 손흥민은 사르가 토트넘에 합류하던 시절부터 그의 적응을 도왔다. 사르 역시 손흥민을 잘 따랐다. 그랬던 손흥민이 팀을 떠난지 얼마 되지 않아 사르도 구단을 떠날 가능성은 커지고 있다.

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한편, 올해 초 토트넘에 합류한 소우자 역시 사르의 뒤를 따라 팀을 떠날 수 있다. 그도 FC 포르투(포르투갈) 이적을 위한 협상이 상당히 진전된 단계에 도달한 것으로 전해졌다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com