아스널 이적 칼 거절! "알바레스, 아르테타 전화 안 받아"…AT 마드리드에게도 악재 'EPL 매각 선택지 소멸'

사진=데이비드 온스타인 SNS

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[스포츠조선 강우진 기자]훌리안 알바레스가 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 아스널행을 거절했다는 소식이다.

스페인 피차헤스는 26일(한국시각) '알바레스의 머릿속에는 단 하나의 생각만 있을 뿐이며 그것은 아스널 이적이 아니다'며 '알바레스는 자신의 입장을 분명히 했다. 그는 아스널로 가기를 원하지 않는다'고 보도했다.

또 매체는 '알바레스는 이적시장 막판 아스널이 최근 며칠 동안 그를 런던으로 데려오기 위해 시도한 움직임에 제동을 걸었다'며 '그는 프리미어리그로 돌아가고 싶지 않았기에 미켈 아르테타 감독의 전화를 받지 않았다'고 전했다.

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AFP연합뉴스

아스널은 1억파운드(약 1880억원)를 넘어서는 금액을 알바레스 영입에 투입할 것으로 알려졌지만, 이제는 영입 가능성이 사실상 사라진 것으로 보인다.

매체는 '아르테타 감독이 직접 나선 것은 알바레스와의 거리를 좁히기 위한 것이었지만, 선수의 반응은 계획을 복잡하게 만들었다'며 '알바레스는 맨체스터 시티를 떠난 후 당분간 프리미어리그에 뛰는 것을 배제하고 있기 때문에 전화를 받지 않았다'고 전했다.

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이러한 상황은 아틀레티코에게 문제가 될 수도 있다. 그를 프리미어리그로 매각하는 선택지가 사라지기 때문이다. 알바레스의 잔류를 선호하긴 하지만, 불편한 동행을 이어가야 한다면 해외 리그로 비싼 가격에 매각하는 방법도 있었다. 아틀레티코는 알바레스의 이적을 허용하기 위해 최대 1억5000만유로(약 2400억원)를 책정해 왔다. 아스널도 이 거래를 성사시킬 충분한 재정력을 갖추고 있다.

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EPA연합뉴스

알바레스는 여름 동안 팀을 옮기고 싶다는 의사를 보여왔으며, 일부 팬들과의 관계도 악화됐다. 특히 최근 경기에서는 아틀레티코 팬들이 알바레스에게 야유를 보내기도 했다. 알바레스가 원했던 바르셀로나는 한발 뒤에서 상황을 지켜보고 있다. 바르셀로나는 알바레스를 공격진 보강 대상으로 유지하고 있지만, 비싼 가격에 데려갈 생각은 없어 보인다.

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이적시장 마감이 점점 다가오는 가운데 결정은 알바레스가 해야 한다. 아스널로 이적해 프리미어리그에서 재도전을 시작할지 아니면 팬들의 야유를 받으며 아틀레티코에 잔류하는 선택지가 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com