[오피셜]맨시티, 로드리 대체자 찾았다! '18세 천재' 모로코 MF에 1620억원 쐈다 ...'5년 계약+등번호 32번' 부아티 영입 확정 "우승 위해 모든 것을 바칠 것"

사진캡처=맨시티 SNS

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[스포츠조선 박찬준 기자]맨시티가 로드리 대체자를 찾았다.

맨시티는 26일(한국시각) 공식 채널을 통해 '모로코 국가대표 아유브 부아티와 계약했다'고 발표했다. 계약기간은 5년, 2031년까지다. 등번호는 릴에서 사용했던 32번이다.

이적료는 공개되지 않았지만, 최대 1억파운드에 달한다. '디 애슬레틱'의 저명한 데이비드 온스테인 기자는 '맨시티가 아유브 부아디 영입을 위해 릴에 기본 이적료 9500만 유로(약 1540억 원)에 500만 유로(약 81억 원)의 옵션이 더해지는 조건으로 합의했다'고 보도했다.

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앞서 유럽이적시장의 최고 권위자로 꼽히는 파브리지오 로마노도 '부아디가 맨시티로 간다. 구단 간 합의가 완료됐다. 부아디는 이미 지난 7월 맨시티와 개인 조건에 합의했고, 이제 맨시티 프로젝트에 합류할 예정'이라고 했다. 그러면서 사실상 오피셜을 의미하는 'HERE WE GO'를 붙였다.

사진캡처=맨시티 SNS

부아디는 "오늘은 저와 제 가족에게 매우 특별한 날"이라며 "나에게 맨시티는 세계 최고의 클럽이다. 이곳에 오게 되어, 그리고 제 자신을 시티의 선수라고 부를 수 있게 되어 꿈만 같다"고 했다.

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이어 "제가 될 수 있는 최고의 선수가 되고 축구계 정상에 오르기 위해 제 삶의 대부분을 열심히 노력하며 보냈다"며 "나는 오랫동안 시티의 경기를 지켜보았고, 시티의 플레이 스타일을 정말 좋아한다. 시티는 항상 수준 높은 축구를 구사하고자 노력한다. 그리고 그들은 자신들이 승자임을 증명해 왔다. 이 클럽은 마치 승리를 위해 존재해 온 팀처럼 느껴진다"고 했다.

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그는 "선수단은 월드클래스이고 엔조 마레스카 감독은 최고의 감독입니다. 또한 에티하드 스타디움에서 모든 팬 여러분 앞에 서서 경기할 날을 정말 기대하고 있다"며 "나는 아직 발전해야 할 부분이 많다. 이제 겨우 18살이다. 지금까지 이뤄낸 성장에 만족하지만, 동시에 훨씬 더 많이 성장할 수 있다는 것도 알고 있다. 이곳은 의심할 여지 없이 제가 발전하기에 최고의 장소"라고 했다.

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그는 마지막으로 "이 클럽은 트로피를 요구하는 곳이며, 저는 우리가 모든 우승 트로피에 도전할 수 있도록 모든 것을 바칠 것"이라는 각오를 전했다.

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우고 비아나 풋볼 디렉터는 "아유브의 잠재력은 매우 높다. 최고 수준의 미드필더에게 필요한 모든 것을 갖춘 선수"라며 "이제 겨우 18세임에도 불구하고 이미 뛰어난 축구 지능을 갖추고 있으며, 엔조 감독의 지도 아래 더욱 발전할 것"이라고 했다.

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이어 "우리는 그를 매우 면밀하게 관찰해 왔고, 그 과정을 거치며 그가 시티에서 대성할 엄청난 재능이라는 점을 더욱 확신하게 되었다"며 "그가 우리와 함께하게 되어 정말 기쁘며, 이제 우리의 역할은 그가 자신의 잠재력을 만개할 수 있도록 필요한 모든 것을 제공하는 것"이라고 했다.

부아디는 전 유럽이 주목하는 재능이다. 2007년생인 부아디는 2023년 9월 유로파컨퍼런스리그 경기에 16세3일의 나이로 데뷔하며 릴 역대 최연소 출전 기록을 세웠다. 지난 시즌 42경기에 출전하며 릴의 유럽챔피언스리그 진출에 일조했다. 18세지만, 압박을 풀어내는 드리블과 정확한 패스, 안정된 경기 운영 능력이 일품이라는 평가다.

사진캡처=맨시티 SNS

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2026년 북중미월드컵을 통해 존재감을 알렸다. 프랑스 연령별 대표 출신이던 부아디는 지난 5월 모로코 대표팀을 택했다. 그는 이번 월드컵에서 6경기 중 5경기에 선발 출전하며 모로코의 8강 진출을 이끌었다. 특히 첫 경기였던 브라질전에서 상대의 월드클래스 미드필드진에도 밀리지 않는 경기력으로 큰 찬사를 받았다.

맨시티는 최근 새로운 시대를 열었다. 펩 과르디올라 감독이 떠나고 엔조 마레스카 감독이 새롭게 지휘봉을 잡았다. 중원에 큰 폭의 변화가 생겼다. 트레블의 주역이자 펩 축구의 총아와도 같았던 로드리가 바르셀로나행을 확정지었다. 로드리는 설명이 필요없는 맨시티의 핵심 중에 핵심이었다. 당초 맨시티는 로드리 붙잡기에 나섰지만, 로드리의 스페인 복귀 의지가 너무 컸다.

맨시티는 로드리 뿐만 아니라 미드필드 전지역을 누비던 베르나르두 실바마저 팀을 떠났다. 실바는 레알 마드리드로 이적했다. 최근에는 티자니 라인더르스도 사우디행을 확정지었다. 맨시티는 노팅엄 포레스트와 잉글랜드 대표팀에서 맹활약을 펼치던 엘리엇 앤더슨을 데려오며 공백을 메웠다. 이것으로 부족했다. 추가 미드필더 영입에 나선 맨시티는 엄청난 재능을 자랑하는 부아티까지 품었다. 현재뿐만 아니라 미래까지 감안한 선택이었다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com