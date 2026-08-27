'상식 매직' 미쳤다! '김상식호' 베트남, 태국 꺾고 현대컵 우승...'쌀딩크' 박항서 감독도 못한 최초의 2연패

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[스포츠조선 박찬준 기자]이번에도 식사마 매직이었다.

김상식 감독이 이끄는 베트남 축구대표팀이 '2026 아세안(ASEAN) 현대컵' 정상에 올랐다. 베트남은 사상 첫 2연패의 위업을 이뤘다. 베트남은 26일 오후(이하 한국시각) 베트남 하노이의 미딘 국립경기장에서 열린 태국과의 대회 결승 2차전 홈 경기에서 2대2로 비겼다. 22일 원정에서 열린 1차전에서 2대0 완승을 거둔 베트남은 1, 2차전 합계 4대2로 앞서 우승 트로피를 들어 올렸다.

2년마다 열리는 현대컵은 동남아 축구 최강을 가리는 대회로 '동남아의 월드컵'으로 불린다. 그동안 스즈키컵, 미쓰비시컵 등으로 불리다가 출범 30주년을 맞아 타이틀 스폰서가 현대로 바뀌면서 현대컵으로 변신했다.

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직전 2024년 대회 결승에서 역대 최다 우승(6회)을 자랑하는 태국을 물리치고 통산 세 번째(2008·2018·2024년) 우승을 차지한 베트남은 네 번째 우승과 함께 처음으로 대회 2연패에도 성공했다. 김 감독은 '쌀딩크' 박항서 감독도 이루지 못한 대업을 달성했다. 박 감독은 2018년 한 차례 우승을 차지했다.

김 감독은 지난해 7월 아세안축구연맹(AFF) U-23 챔피언십과 12월 동남아시안(SEA)게임에서도 우승을 이끈 데 이어 베트남 축구에 또 하나의 트로피를 안기며 베트남 축구의 새 역사를 쓰고 있다. 베트남은 A매치 무패 기록도 26경기(22승 4무)로 늘렸다. 베트남은 종전 기록(18경기)을 넘어서 A매치 최다 연속 무패 자국 기록을 새로 써나가고 있다.

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이날 베트남은 수비수 응우옌 반비가 부상을 당해 전반 9분 만에 판뚜언따이와 교체하는 변수 속 경기를 출발했다. 욧사콘 부라파에게 페널티지역 안 오른쪽에서 기습적인 오른발 슛으로 선제골까지 내줬다. 베트남은 전반 43분 브라질 출신 귀화 공격수인 응우옌 쑤언손의 헤딩슛이 골대를 맞고 나오는 불운까지 겹쳤다.

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베트남은 후반 3분 팜 쑤언 마인의 반칙으로 태국에 페널티킥까지 내줬으나 카카나 캄욕의 오른발 슈팅이 골문을 크게 벗어나는 행운으로 위기를 넘겼다. 베트남은 4분 뒤 상대 자책골로 균형을 맞췄다. 브라질에서 귀화한 공격수인 도 호앙 헨의 슈팅이 골대에 막힌 뒤 골키퍼 다리를 맞고 골문으로 들어갔다.

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베트남은 후반 23분 도 호앙 헨과 교체로 투입된 응우옌 하이롱이 1분 뒤 페널티지역 안 왼쪽에서 왼발로 슈팅한 공이 골대를 맞오며 역전 기회를 놓쳤다. 이후 후반 40분 수비 집중력이 흐트러지며 태국의 완차이 자룬옹끄란에게 골 지역 왼쪽에서 오른발슛으로 한 골을 내줬다.

다시 리드를 허용한 베트남은 합산 점수에서 한 골 차로 쫓기게 됐다. 하지만 후반 추가시간 완차이의 자책골이 나오면서 끝내 미소를 지었다.

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김 감독은 경기 후 기자회견에서 "베트남 대표팀이 새로운 역사의 한 페이지를 썼다. 그 역사의 주인공은 베트남 선수들이다. 정말 기쁘다"라며 "선수들을 많이 혼낸 적도 있었다. 하지만 선수들은 싸우기 위해 강한 정신력을 보여줬다"고 했다.

이어 "내가 베트남에서 네 번째 우승을 차지하게 될 것이라고는 정말 생각하지 못했다. 앞선 세 번은 원정에서 우승했다. 홈에서 우승하는 것은 이번이 처음"이라며 "정말 기쁘다. 그런데 조금 있다가 사람들이 우승 축하를 하러 거리로 나갈 텐데, 우리가 호텔까지 어떻게 돌아갈지 모르겠다"라고 미소를 지었다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com