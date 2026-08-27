'비싼 이적생, 11분 만에 데뷔골' 개명한 사비우 1골-1도움 폭발! 토트넘, 카라바오컵 찰턴 5-1 대파..'지난 주말 브렌트포드전은 잊어주세요'

Tottenham Hotspur's Savio celebrates after his shot hit teammate Ben Davies, who scored their fifth goal during the Britain League Cup second round match against Charlton Athletic in London, Wednesday, Aug. 26, 2026. (John Walton/PA via AP) UNITED KINGDOM OUT; NO SALES; NO ARCHIVE; PHOTOGRAPH MAY NOT BE STORED OR USED FOR MORE THAN 14 DAYS AFTER THE DAY OF TRANSMISSION; MANDATORY CREDIT

Soccer Football - Carabao Cup - Second Round - Tottenham Hotspur v Charlton Athletic - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - August 26, 2026 Tottenham Hotspur's Savinho looks on Action Images via Reuters/Peter Cziborra EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]이름까지 바꾼 '이적생' 사비우가 토트넘 데뷔전에서 득점했다. 토트넘이 가공할 득점력을 폭발시키며 한수 아래 찰턴을 대파했다.

토트넘이 27일(한국시각) 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 벌어진 찰턴(2부)과의 2026~2027시즌 카라바오컵 2라운드 경기서 5대1 대승을 거뒀다. 기본 이적료 7500만파운드에 맨체스터 시티에서 이적한 브라질 출신 윙어 사비우(사비뉴에서 개명)는 토트넘이 3-0으로 앞서던 후반 26분 교체 투입된 후 1골-1도움을 기록했다. 그는 11분 만에 페널티 박스 외곽에서 중거리슛으로 팀의 네 번째 골을 터뜨렸고, 벤 데이비스의 다섯번째 골을 어시스트했다.

이번 여름 이적시장에서 3억파운드 이상을 지출한 토트넘은 지난 주말 브렌트포드전에서 당한 0대3 참패를 털어냈다고 영국 매체 BBC는 의미를 부였다.

Advertisement

Tottenham Hotspur's Savio, right, celebrates scoring their side's fourth goal of the game duringthe Britain League Cup second round match against Charlton Athletic in London, Wednesday, Aug. 26, 2026. (John Walton/PA via AP) UNITED KINGDOM OUT; NO SALES; NO ARCHIVE; PHOTOGRAPH MAY NOT BE STORED OR USED FOR MORE THAN 14 DAYS AFTER THE DAY OF TRANSMISSION; MANDATORY CREDIT

로베르토 데 제르비 감독이 이끈 토트넘은 전반 막판 4분 사이에 두 골을 몰아치며 경기 주도권을 잡았다. 마이키 무어가 전반 41분 선제골을 터뜨리기 전까지 찰턴을 상대로 고전했다. 무어는 페널티 박스 외곽에서 날린 슈팅으로 찰턴 골망을 흔들었다. 만 19세인 그가 2025년 1월 이후 토트넘 유니폼을 입고 기록한 첫번째 골이었다. 도미닉 솔란케는 전반 45분 페널티 박스 안에서 오른발 슈팅으로 두번째 골이자 결승골을 뽑았다.

Soccer Football - Carabao Cup - Second Round - Tottenham Hotspur v Charlton Athletic - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - August 26, 2026 Tottenham Hotspur's Savinho in action Action Images via Reuters/Peter Cziborra EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Soccer Football - Carabao Cup - Second Round - Tottenham Hotspur v Charlton Athletic - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - August 26, 2026 Tottenham Hotspur's Dominic Solanke celebrates scoring their second goal Action Images via Reuters/Peter Cziborra EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

토트넘은 지난 주말 브렌트포드전 선발 명단에서 5명을 바꿨다. 이적생 포르투갈 미드필더 마테우스 페르난데스를 첫 선발 출전시켰다. 후반 교체 출전한 케빈 단소는 투입 후 2분 만에 페르난데스의 프리킥을 헤더로 연결해 세번째 골을 터트렸다. 파상공세를 이어간 토트넘은 이후 사비우와 데이비스가 한골씩을 보탰다. 찰턴은 후반 42분 로이드 존스가 한골을 만회하는데 그쳤다.

Advertisement

토트넘의 다음 일정은 30일 홈에서 열리는 뉴캐슬과의리그 경기다.

Advertisement

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com