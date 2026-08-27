'환상적인 홈 신고식, 조제 무리뉴 신났다' 음바페 시즌 첫 해트트릭+비니시우스 1골-1도움 동시 폭발! 레알 마드리드, 소시에다드 4-1 대파..'2연승 행진, 벨링엄 2도움'

[스포츠조선 노주환 기자]킬리안 음바페가 시즌 첫 해트트릭을 터트렸다. 비니시우스 주니오르는 1골-1도움을, 주드 벨링엄은 2도움을 기록했다. 레알 마드리드가 대승을 거두며 리그 2연승을 달렸다.
레알 마드리드가 27일(한국시각) 스페인 마드리드 산티아고 베르나베우 스타디움에서 벌어진 레알 소시에다드와의 2026~2027시즌 라리가 2라운드 홈 경기서 주전급 선수들의 득점포를 앞세워 4대1로 승리했다. 프랑스 국가대표 공격수 음바페가 세골을 몰아치며 조제 무리뉴 감독의 베르나베우 복귀를 화려하게 장식했다.
무리뉴 감독은 지난 주말 에스파뇰과의 원정 개막전서 카를로스 에스피의 극장 결승골로 2대1 승리한 좋은 분위기를 이어갔다. 그는 에스파뇰전 선발 라인업을 그대로 소시에다드 상대로도 투입했다.
홈팀 레알 마드리드가 공격을 주도했지만 선제골까지는 시간이 제법 걸렸다. 전반 40분, 경기 균형을 깨트린 건 음바페였다. 환상적인 마무리를 보여주었다. 그는 페데리코 발베르데의 패스를 이어받은 뒤 강력한 왼발 슈팅으로 상대 골문을 열었다.
하지만 소시에다드도 반격했다. 실점 후 4분 만에 루카 수치치가 제치있게 동점골(1-1)을 터트렸다. 전반전은 1-1로 끝났다.
레알 마드리드는 후반전에 3골을 몰아쳤다. 후반 15분, 음바페가 벨링엄과의 원투 패스로 원정팀 수비진을 무너뜨린 뒤, 오른발 슈팅으로 두 번째 골을 넣었다.
8분 후 비니시우스의 골이 터졌다. 잉글랜드 국가대표 미드필더 벨링엄은 완벽한 패스로 비니시우스가 가볍게 밀어 넣을 수 있도록 만들어 주었다.
음바페는 후반 35분 해트트릭을 완성했다. 비니시우스의 멋진 패스를 받아 상대 골키퍼 레미로 키를 넘기는 감각적인 골을 만들었다.
이번 시즌 리그 우승을 노리는 레알 마드리드는 리그 선두로 올라섰다. 반면 소시에다드는 이번 시즌 개막 후 2연패를 기록, 리그 최하위로 떨어졌다.
노주환 기자 nogoon@sportschosun.com
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