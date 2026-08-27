'이강인 걱정마세요, 안 갑니다' 첼시 비주전 공격수 니콜라스 잭슨, 같은 EPL 애스턴 빌라 이적 임박..'이적료 총 6500만파운드 합의, 스페인 아틀레티코로 안 간다'

애스턴 빌라 이적이 사실상 굳어진 니콜라스 잭슨 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]최근 이강인의 소속 클럽 스페인 아틀레티코 마드리드 이적설이 돌았던 첼시 공격수 니콜라스 잭슨의 새 둥지가 애스턴 빌라로 굳어지는 분위기다.

영국 BBC, 유럽 축구 이적 전문가 파브리지오 로마노 등은 애스턴 빌라가 세네갈 국가대표 잭슨을 영입하는 데 거의 합의했다고 27일 전했다. 이적료는 최대 6500만파운드에 합의한 것으로 알려졌다.

양 구단은 만 25세인 잭슨의 이적 조건에 대해 큰 틀에서 합의를 마쳤다고 한다. 기본 이적료 4750만파운드에 옵션 1750만파운드를 더하는 조건이다.

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잭슨이 애스턴 빌라 이적이 마무리되는 동시에 잉글랜드 국가대표 공격수 올리 왓킨스의 사우디아라비아 프로리그 알 힐랄 이적도 연쇄적으로 이뤄질 전망이다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Belgium v Senegal - Seattle Stadium, Seattle, Washington, U.S. - July 1, 2026 Senegal's Nicolas Jackson in action with Belgium's Amadou Onana IMAGN IMAGES via Reuters/Blake Dahlin

잭슨의 이적은 개인 조건 합의 과정을 남겨두고 있지만 큰 걸림돌은 아니라고 한다. 과거 잭슨은 스페인 비야레알 시절 스승이었던 우나이 에메리와 애스턴 빌라에서 다시 만날 가능성이 높다. 로마노에 따르면 잭슨은 이미 애스턴 빌라행으로 마음을 굳혔다고 한다.

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잭슨이 합류할 경우 애스턴 빌라의 스쿼드는 구단 역대 최고 이적료를 기록한 공격수 요한 만잠비, 미드필더 주앙 고메스, 골키퍼 스즈키 자이온, 수비수 마테오 루게리까지 큰 폭으로 달라지게 된다. 왓킨스 마저 떠난다면 지난 5월 유로파리그 우승 당시 선발 명단 11명 중 5명이 애스턴 빌라와 작별하게 된다. 모건 로저스, 유리 틸레만스, 루카스 디뉴, 에즈리 콘사가 이미 팀을 떠났으며, 골키퍼 에밀리아노 마르티네스도 이적이 유력하다. 첼시가 마르티네스와 링크되고 있다.

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Senegal's Nicolas Jackson (11) and Belgium's Brandon Mechele (4) vie for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson)

잭슨은 2023년 비야레알에서 이적료 3500만파운드에 첼시로 이적했다. 이후 총 81경기 출전해 30골을 기록했다. 첼시의 유럽 컨퍼런스리그 우승에 기여했다. 지난 2025~2026시즌은 바이에른 뮌헨으로 임대를 떠나 34경기에서 11골을 넣었다. 뮌헨은 잭슨의 완전 이적을 원하지 않았다. 첼시는 잭슨을 핵심 전력을 판단하지 않았다. 이후 아틀레티코 마드리드 알레마니 단장이 잭슨의 영입을 두도 런던에서 미팅을 가지기도 했다. 하지만 잭슨의 최종 선택은 애스턴 빌라 쪽으로 기울었다.

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첼시의 또 다른 공격수 리암 델랍은 노팅엄으로 이적을 눈앞에 두고 있다. 이적료 5000만파운드에 합의를 마치고 공식 발표만 기다리고 있다고 한다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com