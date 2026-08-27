"만수르 구단주님, 혹시 맨시티 해체하나요?" 로드리 백업 MF 마저 뉴캐슬 이적 확정, 방출 선수로 베스트 11 구성 가능…이적료 수익은 '8950억'

출처=더 선 홈페이지 캡쳐

사진=바르셀로나 SNS 캡처

토트넘 SNS

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[스포츠조선 윤진만 기자]맨시티가 구단 해체 수준의 방출을 감행하고 있다는 우스갯소리가 나온다. 이번 여름 떠난 선수로만 베스트 11을 구성할 수 있다.

영국 가십지 '더 선'은 27일(한국시각), "3년만에 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 우승을 노리는 맨시티 스쿼드는 펩 과르디올라 전 감독이 이끌던 지난시즌과 상당히 다르다"며 "화요일밤 이적시장이 마감되기 전까지 예상되는 방출 선수들까지 감안하면 베스트 11을 구성할 수 있다"라고 보도했다.

이 매체는 이어 "맨시티가 이 선수들을 떠나보내면서 얻은 이적료는 4억7520만파운드(약 8950억원)에 달한다"라고 전했다.

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출처=뉴캐슬 유나이티드 SNS

우선 골키퍼 포지션에서 제임스 트래포드가 리즈로 떠났다. 그 앞을 지키던 존 스톤스, 마누엘 아칸지(이상 인터밀란), 네이선 아케(페네르바체) 등 센터백 트리오도 나란히 에티하드스타디움을 떠났다. 전력 외 선수로 분류되는 미드필더 칼빈 필립스는 셰필드 유나이티드로 재임대했다.

미드필더진에는 '발롱도르' 로드리(바르셀로나)를 비롯해 라자니 라인더르스(알카다시아), 니코 곤살레스(뉴캐슬)가 떠났다. 로드리의 백업 역할을 맡던 곤살레스는 27일 뉴캐슬 이적을 확정했다.

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윙어 사비우(구 사비뉴)는 토트넘으로 이적했고, 공격수 오마르 마르무시도 사비우의 뒤를 따라 토트넘 유니폼을 입을 예정이다. 지난 9년간 살림꾼 역할을 톡톡히 했던 베르나르두 실바는 자유계약으로 레알마드리드 유니폼을 입었다.

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사진캡처=맨시티 SNS

떠난 선수에 비해 들어온 선수의 숫자는 부족하다. 미드필더 엘리엇 엔더슨, 아유브 부아디를 각각 1억1600만파운드(약 2180억원)와 8140만파운드(약 1530억원)에 영입했다. 맨시티는 새로운 윙어와 첼시 미드필더 엔조 페르난데스 영입을 계획 중인 것으로 전해졌다.

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주요 선수들이 대거 떠났다고 해도 맨시티의 전력은 여전히 강하다. '헤어컷' 엘링 홀란을 비롯해 앙투안 세메뇨, 제레미 도쿠, 후뱅 디아스, 마크 게히, 잔루이지 돈나룸마, 요스코 그바르디올, 필 포든, 압두코디르 후사노프, 리코 루이스, 라얀 셰르키 등으로 얼마든지 강력한 베스트11을 꾸릴 수 있다.

엔조 마레스카 감독이 이끄는 맨시티는 지난 24일 본머스와의 EPL 개막전에서 게히와 그바르디올의 연속골로 2대1 역전승했다. 맨시티 걱정은 하는 게 아닐지도 모른다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com