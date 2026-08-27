'또 프리미어리거가 사우디로 간다' 잉글랜드 국대 공격수 올리 왓킨스, EPL 애스턴빌라→알 힐랄 이적 임박..'이적료 무려 총액 6000만유로 합의'

알 힐랄 이적이 임박한 올리 왓킨스 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]잉글랜드 국가대표 공격수 올리 왓킨스가 무대를 EPL에서 사우디아라비아로 옮길 것 같다. 애스턴 빌라에서 사우디 명문 알 힐랄로 이적이 임박했다고 한다.

유럽 축구 이적 전문가 파브리지오 로마노에 따르면 만 30세의 왓킨스는 알 힐랄과 합의에 도달했다고 한다. 로마노는 27일 자신의 SNS에 애스턴 빌라가 알 힐랄의 제안을 받아들였다고 전했다. 기본 이적료 5840만유로에다 옵션 200만유로가 더해지는 조건이다. 총액으로는 약 6000만유로다. 왓킨스는 이미 알 힐랄과 개인 조건에 합의했고, 사우디로 떠날 채비까지 마쳤다고 한다.

England's Ollie Watkins arrives for the World Cup third-place playoff soccer match between France and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier)

왓킨스는 최근 몇 시즌 동안 애스턴 빌라의 주축 공격수로 뛰었다. 리그 221경기에서 총 91골을 기록한 그는 프리미어리그에서 검증된 공격수 중 한 명이었다. 잉글랜드 국가대표로 북중미월드컵에도 참가했다.

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애스턴 빌라는 이번 여름 이적시장에서 대대적인 스쿼드 개편 작업을 진행 중이다. 이미 팀의 주축이었던 모건 로저스, 에즈리 콘사, 유리 틸레만스 등이 팀을 떠났다. 로저스는 첼시로, 콘사는 아스널로, 틸레만스는 맨체스터 유나이티드로 갔다. 이번엔 왓킨스 차례다. 알 힐랄은 왓킨스에게 천문학적인 연봉을 제시한 것으로 알려졌다.

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 18: Ollie Watkins #19 of England controls the ball against Dayot Upamecano #4 of France during the FIFA World Cup 2026 Bronze Final between France and England at Miami Stadium on July 18, 2026 in Miami Gardens, Florida. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP (Photo by Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

애스턴 빌라는 지난 주말 벌어진 브라이턴과의 원정 개막전에서 0대4 대패를 당했다. 왓킨스는 브라이턴전에 결장했다. 1995년생인 왓킨스의 현재 시장가치는 2450만유로다.

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애스턴 빌라는 왓킨스의 공백을 메우기 위해 첼시의 세네갈 국가대표 공격수 니콜라스 잭슨을 영입하려고 한다. 거의 협상이 마무리되는 수순이다. 애스턴 빌라가 첼시에 기본 이적료 4750만파운드에 옵션까지 더해 총액은 6500만를 지불하는 조건으로 합의가 되는 흐름이다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com