음바페 해트트릭→'2연승'무리뉴의 극찬 "음바페는 역사적 선수...레알서 역사 쓰고자 하는 열망 엄청나"

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Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Real Sociedad - Estadio Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - August 26, 2026 Real Madrid's Kylian Mbappe celebrates scoring their second goal REUTERS/Juan Barbosa

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[스포츠조선 전영지 기자]킬리안 음바페가 해트트릭을 작성하며 조제 무리뉴 감독에게 베르나베우 복귀전 승리를 안겼다.

레알 마드리드는 27일(한국시각) 라리가 2라운드에서 레알 소시에다드를 상대로 4대1 대승을 거뒀다. 음바페가 전반 40분, 후반 15분, 후반 25분 3골을 몰아쳤고 후반 23분 비니시우스 주니오르의 골까지 터지며 레알 소시에다드를 압도했다.

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무리뉴 감독은 주말 에스파뇰전 2대1 승리에 이어 2연승을 달리며 레알 마드리드 2기 사령탑으로서 완벽한 출발을 알렸다. 레알 마드리드는 초반 완강하게 저항하는 레알 소시에다드를 상대로 인내심이 필요했지만 결국 체급 차이를 증명했다. 음바페가 세 번의 환상적인 마무리를 선보였고, 주드 벨링엄이 2개의 도움을 기록한 데 이어 비니시우스 주니오르의 세 번째 골까지 도왔다.

10여 년 전 레알 마드리드에서 178경기 128승을 거두며 3개의 트로피를 들어올린 무리뉴 감독의 베르나베우 복귀전을 보기 위해 수많은 팬들이 운집했다. 레알 마드리드는 전반 종료 5분을 남기고 0의 균형을 깨트렸다. 음바페가 박스 안쪽에서 탁월한 퍼스트 터치로 수비수를 따돌린 뒤 골문 구석으로 공을 찔러 넣었다. 레알 소시에다드 루카 수치치가 불과 4분 뒤 동점골을 터뜨리며 1-1로 전반을 마친 후 후반 레알 마드리드의 골 폭풍이 시작됐다. 벨링엄의 번뜩이는 플레이 두 번이 레알 마드리드의 추가 골을 만들어냈다. 벨링엄은 먼저 음바페와 깔끔한 2대1 패스를 주고받으며 음바페의 추가 골을 도왔고, 이어 박스 안에서 집요한 집념으로 비니시우스 주니오르에게 탭인 골 기회를 만들어줬다. 음바페는 비니시우스 주니오르가 박스 안으로 올려준 정교한 패스를 받아 칩슛으로 마무리하며 해트트릭을 완성했다.

Real Madrid's Portuguese coach Jose Mourinho

무리뉴 감독은 경기 후 "음바페는 역사적인 선수다. 그의 월드컵 기록은 영원히 남을 것"이라고 찬사를 보냈다. "그는 레알 마드리드에서도 역사를 쓰고자 하는 열망이 엄청나다. 단지 골잡이에 머무르지 않고, 팀 전체가 기회를 만들어주기만을 기다리는 선수도 아니다"라고 덧붙였다. "그의 경기 관여도는 매우 높다. 이런 엘리트 선수를 지도할 때는 개인으로서 가르칠 필요가 없다. 팀 전체를 하나로 지도해야 한다"고 말했다.

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무리뉴 감독이 13년 만에 베르나베우로 돌아온 후 경기장 안팎에선 넘치는 기대감이 감지됐다. 선발 라인업 발표 후 장내 아나운서가 무리뉴 감독의 이름을 연호하자 베르나베우에는 엄청난 환호성과 함께 그의 이름을 연호하는 함성이 울려 퍼졌다. 레알 마드리드 팬들은 이번 시즌 성공을 열망하는 가운데 무리뉴 감독이 이를 이뤄줄 적임자라고 믿고 있다. 무리뉴 감독 스스로 말했듯 우승 트로피가 없는 시즌은 실패다. 무리뉴 감독은 자신에게 무엇이 바라는지 잘 알고 있다. 홈 베르나베우에서 승점 3점을 챙긴 것은 중요한 첫걸음이다. 무리뉴의 새로워진 모습은 팬들의 신뢰를 더욱 견고하게 만들고 있다.

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경기 후 기자회견에서 무리뉴 감독은 '침착함'을 뜻하는 단어인 '트랑킬로(tranquilo)'를 반복해서 언급했다. 그는 드레스룸, 선수들, 자신에게 침착함이 흐르고 있다고 전했다. 베르나베우로 돌아온 소감을 묻는 질문에도 매우 담담하게 답했다. 무리뉴는 당시 UEFA 1경기 출장 정지 징계로 벤치에 앉지 못했었던 상황을 떠올리며 "평범했다. 이제 경기 전에 긴장하지 않는다. 지난번 벤피카전에 왔을 때는 주차장에서 경기를 봤지만, 이번에는 벤치에 앉았다"고 말했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com