'韓 에이스' 이강인 정말로 천만다행, '세모발' 스트라이커 영입 계획 실패...1220억 이적, HERE WE GO SOON

AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]아틀레티코 마드리드의 니콜라 잭슨 영입은 실패 가능성이 매우 높아졌다.

유럽 이적시장 전문가인 파브리시오 로마노 기자는 27일(이하 한국시각) 개인 SNS를 통해 "첼시가 애스톤 빌라의 6500만파운드(약 1224억원) 제안을 수락할 예정임에 따라 잭슨의 빌라 이적이 마무리 단계에 접어들었다"고 보도했다.

이어 그는 "잭슨은 빌라의 프로젝트에 동의했으며 우나이 에메리 빌라 감독과 대화를 나눴고, 이제 계약은 정말 마지막 단계에 있다. 세부 사항에 대한 최종 승인만 떨어지면 곧바로 메디컬 테스트가 진행될 예정"이라며 계약이 성사될 때 외치는 'HERE WE GO'가 다가왔다고 했다.

Advertisement

빌라 이적이 유력해진 잭슨은 원래 아틀레티코의 9번 영입 후보군이었다. 스페인 매체 마르카는 24일(한국시각) '앞서 크리스티안 로메로 영입에 박차를 가하기 위해 이제 아틀레티코는 토마 르마, 호세 히메네스, 카를로스 마르틴, 오베드 바르가스의 방출을 성사시켜야만 로드맵에 적어둔 마지막 두 가지 보강 작업을 완수할 수 있는 상황이다. 바로 스트라이커 자원인 첼시의 잭슨과 지난 시즌부터 붉은색으로 찜해둔 측면 자원 니코 곤살레스다'라고 보도했다.

로이터연합뉴스

아틀레티코는 최전방 자원 보강을 놓고 고심에 빠졌다. 가장 큰 변수는 훌리안 알바레스의 향방이다. 이강인의 새로운 파트너로 낙점됐던 자원이지만, 정작 본인은 바르셀로나행을 원하고 있는 것으로 알려졌다. 구단 수뇌부는 '바르셀로나 이적만은 절대 없다'는 강경한 태도를 고수 중이다. 여기에 아스널까지 알바레스 영입전에 뛰어들면서 아틀레티코의 셈법은 더욱 복잡해졌다.

Advertisement

물론 알렉산더르 쇠를로트라는 대안이 있긴 하다. 하지만 알바레스 문제가 없었다면 이미 정리 수순을 밟았을 자원이라는 게 중론이다. 그만큼 구단 내부에서 쇠를로트에 대한 신뢰는 두텁지 않은 상황이다.

Advertisement

이런 배경 속에 아틀레티코는 시장에 나온 다른 스트라이커들을 물색하고 있는데, 그중 거론되는 이름 하나가 팬들 사이에서는 그다지 환영받지 못하고 있다. 바로 잭슨이다. 2022~2023시즌 비야레알에서 강렬한 인상을 남기며 단숨에 첼시 유니폼을 입었던 그는, 한때 '제2의 디디에 드로그바'라는 수식어까지 따라붙었지만 결국 그 무게를 감당하지 못했다.

Advertisement

문제점은 명확했다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 버티기엔 기본기부터 흔들렸고, 결정력 또한 스트라이커로서 내세울 만한 수준이 아니었다. 여기에 경기 중 불필요한 카드를 자초할 만큼 성숙하지 못한 태도까지 발목을 잡았다. 결국 첼시는 영입 2시즌 만에 그를 포기하는 결정을 내렸다. 지난 시즌에는 해리 케인의 백업 자원이 필요했던 바이에른 뮌헨으로 임대를 떠났으나, 독일 분데스리가에서도 이렇다 할 존재감을 남기지 못한 채 시즌을 마쳤다.

AFP연합뉴스

잭슨이 온다고 해도, 이강인의 패스를 잘 받아서 마무리할 수 있을지 의심스러운 상황. 이미 잭슨이 아틀레티코 이적에 동의했다는 소식도 들렸지만 잭슨은 빌라 이적에 가까워졌다. 이제 아틀레티코는 다른 매물을 검토해야 한다.

Advertisement

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com