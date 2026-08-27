"본명 찾은 효과 있네" 맨시티 사비뉴→토트넘 사비우, 데뷔전에서 大폭발…'손흥민 대체자' 1610억, 1골 1도움 스타트

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[스포츠조선 김성원 기자]토트넘의 새로운 엔진 사비우가 데뷔전에서 폭발했다.

사비우는 27일(이하 한국시각) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 찰턴 애슬레틱(2부)과의 2026~2027시즌 카라바오컵(리그컵) 2라운드에서 후반 26분 교체투입으로 첫 선을 보였다.

토트넘이 3-0으로 앞선 상황이어서 발걸음이 가벼웠다. 멀티 공격포인트로 화답했다. 사비우는 후반 37분 팀의 네 번째 골에 이어 3분 뒤 다섯 번째 골을 어시스트하며 1골-1도움을 기록했다.

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토트넘은 5대1로 대승하며 3라운드에 진출했다. 일찌감치 희비가 엇갈렸다. 토트넘은 전반 41분 마이키 무어의 선제골로 리드를 잡았다. 4분 뒤에는 도미닉 솔란케, 후반 22분에는 케빈 단소가 골망을 흔들었다. 찰턴은 5골을 허용한 후인 후반 42분 만회골을 터트리며 '영패'를 모면한 데 만족해야 했다.

토트넘은 25일 사비우의 영입을 발표했다. 기본 이적료 7500만파운드와 옵션 1000만파운드 등 무려 8500만파운드(약 1610억원)를 맨시티에 지불하기로 했다.

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브라질 출신의 사비우는 네덜란드 PSV 에인트호벤, 스페인 지로나 임대를 거쳐 2024 7월 맨시티에 둥지를 틀었다. 이적료는 옵션을 포함해 3080만파운드(약 580억원)에 불과했다. 맨시티가 사비우를 토트넘으로 이적시키면서 '잭팟'을 터트렸다.

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토트넘은 지난해 여름 사비우를 손흥민(LA FC)의 대체자로 낙점하고 영입을 시도했다. 하지만 당시 맨시티 사령탑인 펩 과르디올라 감독이 거부했다. 맨시티는 지난해 10월 사비우와 계약기간을 2년 연장했다. 계약기간은 2031년 6월까지로 늘어났다.

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그러나 맨시티는 지난해 여름 라얀 셰르키, 올해 1월에는 앙투안 세메뇨를 수혈했다. 사비우의 존재감은 약화됐다. 그는 지난 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 24경기에 출전해 1골 1도움에 그쳤다.

사비우의 토트넘 계약기간은 5년, 등번호는 17번이다. 맨시티에서 '사비뉴(Savinho)'로 뛰었지만, 토트넘에선 '사비우(Savio)'다. 사비우가 '본명'이다.

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2024년 브라질 국가대표팀 유니폼에 사비뉴라는 이름을 최초로 새겼고, 맨시티로 이적하면서 행운이 이어지길 바라며 그 이름을 유지했다. 그러나 '행운'은 없었다. 그의 본명은 사비우 모레이라 데 올리베이라다. 토트넘에서 사비우라는 이름을 되찾았다.

토트넘의 리그컵에서 최악의 대진이다. 3라운드 상대는 리버풀이다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com