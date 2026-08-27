'韓 에이스 이강인 어쩌나' FC바르셀로나 '공식입장' 나왔다…"훌리안 알바레즈 여전히 큰 관심→우리 제안 수락되길 바란다"

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]훌리안 알바레즈(아틀레티코 마드리드)의 미래는 여전히 불투명하다. FC바르셀로나(스페인)가 다시 한번 알바레즈 영입 희망을 공식적으로 언급했다.

26일(이하 한국시각) 스페인 언론 '마르카'에 따르면 주안 라포르타 FC바르셀로나 회장은 "우리는 여전히 알바레즈에게 큰 관심이 있다. 우리의 제안이 수락되길 바란다. 아틀레티코 마드리드가 이번 여름 이적 시장에서 알바레즈 매각 의향이 있다면, 우리가 제시한 이적 제안을 바탕으로 합의에 도달할 수 있다는 생각을 한다. 우리는 그를 영입할 준비가 돼 있다. 우리는 수년간 알고 지낸 아틀레티코 마드리드와 그 경영진을 매우 존중한다. 그렇기 때문에 미겔 앙헬 힐 마린 아틀레티코 마드리드 CEO에게 전화를 걸어 우리가 보낸 제안을 다시 한번 공식적으로 확인했다"고 말했다.

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알바레즈는 여름 이적 시장의 '뜨거운 감자'다. FC바르셀로나가 특히 적극적으로 영입을 노리고 있다. 아틀레티코 마드리드는 알바레즈 잔류에 힘을 쏟고 있다. 디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독은 그동안 줄곧 "나에게 알바레즈는 우리 팀의 목표 달성에 있어 매우 중요한 선수다. 우리는 그를 지지하고 보살필 것이다. 왜냐하면 그는 우리 선수다. 아틀레티코 마드리드에 있는 한 나는 그를 책임지고 관리할 것"이라고 말했다.

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알바레즈는 2024~2025시즌을 앞두고 맨시티(잉글랜드)를 떠나 아틀레티코 마드리드에 합류했다. 알바레즈는 아틀레티코 마드리드의 유니폼을 입고 2024~2025시즌 54경기에서 29골을 넣었다. 2025~2026시즌에도 52경기에서 20골-10도움을 기록했다.

올 시즌은 시작이 다소 늦다. 그는 2026년 북중미월드컵 휴식기 이후 8월에야 팀에 합류했다. 말라가와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 개막전엔 완전 제외됐다. 비야레알과의 2라운드 경기엔 후반 교체 투입됐다. 다만, 팬들의 반응은 당연히 좋지 않았다. 거센 야유가 쏟아졌고, 결국 그는 경기 후 팬 인사 대신 곧장 그라운드를 떠났다. 경기 뒤 시메오네 감독은 "구단 관계자들이 내게 알바레즈가 관중석이나 팬들에게 접근하지 못하도록 결정했다고 말했다. 구단이 그를 팬들과 떨어뜨려 놓으려고 라커룸으로 데려가도록 한 것"이라며 "내 임무는 경기장에서 최선을 다하는 데 집중해야 한다. 우승하려면 단결해야 하고, 훌륭한 공격수들이 필요하다. 알바레즈의 모든 질문에 답할 수는 없다. 그의 걱정을 이해하고 있으며 경기 결과에 대해서는 나중에 얘기할 수 있다. 우리는 단결해야 한다. 우리에겐 훌륭한 공격수가 필요하다"고 했다.

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한편, 아틀레티코 마드리드는 30일 세비야와 리그 3라운드 원정 경기를 치른다. '주포' 알바레즈와 '새 얼굴' 이강인의 환상 조합이 가동될 수 있을지 여전히 물음표가 남아있다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com